Трамп заявил о намерении заключить новую сделку с Ираном взамен СВПД

«Мы ведем прямые переговоры с Ираном, они уже начались. И продолжатся в субботу. У нас намечена очень важная встреча, и посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом», – сказал он.