Трамп заявил о намерении заключить новую сделку с Ираном взамен СВПД

Трамп заявил о намерении заключить новую сделку с Ираном взамен СВПДОб этом он рассказал на переговорах с Нетаньяху в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».
Отвечая на вопрос журналистов, чем возможная новая сделка будет эффективнее, Трамп заметил: «Я не могу точно сказать, но думаю, оно будет другим и, возможно, намного сильнее».
Трамп добавил, что США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны.
«Мы ведем прямые переговоры с Ираном, они уже начались. И продолжатся в субботу. У нас намечена очень важная встреча, и посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом», – сказал он.
Трамп сделал данное заявление во время общения с журналистами на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Президент США подчеркнул, что переговоры с Тегераном ведутся именно напрямую, а не через посредников и другие страны, как некоторые говорят.
«Возможно, будет достигнуто соглашение – это было бы замечательно. Это было бы действительно хорошо для Ирана», – добавил американский президент, подчеркнув, что встреча в субботу пройдет «практически на высшем уровне».
7 апреля официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи в ходе брифинга сообщил, что в ближайшие дни в Москве пройдет техническая консультация РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе. Ожидается, что представители стран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совета Безопасности ООН № 2231.
Трамп 7 марта говорил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа, заявив, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.
Пошлины
На встрече с Нетаньяху Трамп сообщил, что провел с ним отличные переговоры, обсудив вопросы, касающиеся Ирана и торговли.
«Сегодня мы провели отличные переговоры, думаю, на очевидную тему Ирана, а также на менее очевидную тему, связанную с Израилем и его торговлей», – сказал он.
Нетаньяху во время совместного общения с прессой пообещал Трампу отменить текущие пошлины на импорт американских товаров.
«Господин президент, мы собираемся быстро устранить тарифы», – сказал он, добавив, что Израиль также «устранит торговый дефицит с США».
Ожидаемо, многие вопросы журналистов касались именно торговой политики новой администрации. Трамп еще раз заявил, что введение дополнительных пошлин поможет погасить внешний долг страны.
«Долг стал таким большим фактором в этой стране, а с пошлинами и другими вещами мы станем выплачивать долг», – сказал Трамп.
Трамп также сообщил, что США не планируют приостанавливать ответные пошлины, объявленные на прошлой неделе.
«Мы не рассматриваем этот вопрос. У нас есть много стран, которые приходят к нам для переговоров», – заметил он, отвечая на вопрос, готов ли он приостановить свои взаимные тарифы.
Трамп подчеркнул, что США будут вести переговоры с Китаем и другими странами для заключения выгодных торговых соглашений.
«Мы будем говорить с Китаем, будем говорить с множеством других стран», – сказал он.
Трамп также заявил, что Вашингтон не будет вести дела с теми странами, которые отказываются заключать справедливые торговые соглашения с США.
«Мы будем заключать справедливые и выгодные сделки с каждой страной, и если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего. Им не будет разрешено вести дела в США», – сказал американский лидер.
Более того, Трамп сообщил, что США планируют продавать больше энергоносителей Европейскому союзу, чтобы сократить торговый дефицит в $350 млрд.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.
Украинский конфликт
Комментируя усилия по прекращению конфликта на Украине, Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры как с украинцами, так и с россиянами, отметив, что прекращение огня «в некоторой степени близко».
«Мы встречаемся с Россией, встречаемся с Украиной, и мы как бы приближаемся [к перемирию]», – заявил он.
Трамп также выразил недовольство продолжающимися бомбардировками.
«Ужасно. Это ужасная вещь», – сказал американский президент.
30 марта Трамп в разговоре с журналисткой телеканала NBC News заявил, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Подчеркивалось, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.
Сектор Газа
При совместном с Нетаньяху общении с журналистами Трамп заявил, что Израиль никогда не должен был отказываться от контроля над сектором Газа.
«Газу вообще никогда не надо было отдавать. Израиль не должен был ее отдавать. Я не знаю, почему они это сделали. То есть я знаю – им пообещали мир, но все вышло не очень хорошо», – сказал он.
Трамп добавил, что для анклава было бы хорошо, если бы там находились американские миротворческие силы.
«Я считаю, что это невероятно важный участок земли, и думаю, что мы могли бы быть вовлечены в это», – сказал он. «Наличие миротворческой силы, такой как США, контролирующей и обладающей сектором Газа, было бы хорошей вещью».
6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над секторам Газа США. За день до этого он назвал анклав местом под снос, которое опасно для проживания, добавив, что палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.
17 марта CBS News со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа и Израиль рассматривают Судан, Сомали и Сирию как потенциальные страны для переселения жителей Газы.