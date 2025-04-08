Мировые фондовые рынки продолжает лихорадить

Мировые фондовые рынки продолжает лихорадитьГонконгский бенчмарк Hang Seng потерпел худшее падение почти за 30 лет
В понедельник, 7 апреля, главный гонконгский индекс Hang Seng пережил самое сильное падение с 1997 г. и к закрытию рухнул на 13,22%. Столь сильным обвалом рынок отреагировал на ответные пошлины Пекина против США. Индекс материкового Китая CSI300 закрылся снижением на 7% даже на фоне заявления Central Huijin Investment, подразделения китайского госфонда, об увеличении позиции на китайские акции для защиты стабильности рынка, писало Reuters.
Китайские инвесторы полноценно смогли отреагировать на обострение торговой войны с США только 7 апреля – 4 апреля на биржах не было торгов из-за государственного праздника Цинмин.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам