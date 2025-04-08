Мировые фондовые рынки продолжает лихорадить

В понедельник, 7 апреля, главный гонконгский индекс Hang Seng пережил самое сильное падение с 1997 г. и к закрытию рухнул на 13,22%. Столь сильным обвалом рынок отреагировал на ответные пошлины Пекина против США. Индекс материкового Китая CSI300 закрылся снижением на 7% даже на фоне заявления Central Huijin Investment, подразделения китайского госфонда, об увеличении позиции на китайские акции для защиты стабильности рынка, писало Reuters.