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Мировые фондовые рынки продолжает лихорадить

Гонконгский бенчмарк Hang Seng потерпел худшее падение почти за 30 лет
Мария Викулова
ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP
ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP

В понедельник, 7 апреля, главный гонконгский индекс Hang Seng пережил самое сильное падение с 1997 г. и к закрытию рухнул на 13,22%. Столь сильным обвалом рынок отреагировал на ответные пошлины Пекина против США. Индекс материкового Китая CSI300 закрылся снижением на 7% даже на фоне заявления Central Huijin Investment, подразделения китайского госфонда, об увеличении позиции на китайские акции для защиты стабильности рынка, писало Reuters.

Китайские инвесторы полноценно смогли отреагировать на обострение торговой войны с США только 7 апреля – 4 апреля на биржах не было торгов из-за государственного праздника Цинмин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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