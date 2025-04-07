Трамп: США не ввели пошлины против РФ из-за фактического отсутствия торговли
США сейчас практически не торгуют с Россией, поэтому не стали вводить в отношении нее дополнительные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которой ведет Белый дом.
«Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы почти не ведем с ней бизнес», – отметил американский лидер.
Трамп также заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 50% в отношении импорта из Китая, если Пекин не отменит собственные ответные 34%-ные тарифы к 12:00 8 апреля (19:00 мск). Он добавил, что Канада и Мексика «мошенничают, как сумасшедшие» в торговых отношениях с США.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.
4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия не вошла в список стран, против которых будут введены тарифы, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт говорил, что России нет в этом списке, так как Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании на Украине.