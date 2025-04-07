Трамп: США не ввели пошлины против РФ из-за фактического отсутствия торговли

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия не вошла в список стран, против которых будут введены тарифы, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт говорил, что России нет в этом списке, так как Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании на Украине.