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США и Китай дружно и уверенно выходят на новый уровень торговой войны

Дональд Трамп отказался от переговоров и грозит новыми пошлинами
Владимир Кулагин
Роман Романов
Дональд Трамп обвиняет Китай в том, что тот посмел его не послушаться и ввести ответные пошлины
Дональд Трамп обвиняет Китай в том, что тот посмел его не послушаться и ввести ответные пошлины / The White House

Если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин США, то с 9 апреля США добавит ему тарифы в размере 50%, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Вчера Китай наложил ответные тарифы в размере 34% в дополнение к уже установленным рекордным тарифам, неденежным поборам, незаконному субсидированию и масштабному манипулированию валютой, несмотря на мое предупреждение. <...> Поэтому, если Китай не отзовет свое 34%-ное повышение <...> к завтрашнему дню <...> Соединенные Штаты наложат на Китай ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ тарифы в размере 50%, вступающие в силу с 9 апреля» – так звучит новая угроза. Более того, «все переговоры с Китаем по их запросам» будут прерваны, в то время как переговоры с другими странами «начнутся немедленно».

Если рассматривать слова Трампа всерьез, то это означает, что общая тарифная ставка для китайских товаров превысит 100% (104%).

В Пекине пока тоже публично демонстрируют, что никто там говорить с президентом США при таком давлении не намерен. О том, что 34%-ные пошлины в отношении КНР, о которых первым объявил 2 апреля Трамп, никак не могут приблизить разрешение торговых разногласий с Пекином, заявил 7 апреля официальный представитель МИДа Линь Цзянь. «Давление и угрозы – это неверный способ ведения дел с Китаем, который будет твердо защищать свои законные права и интересы», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о перспективах начала торговых переговоров с США.

А 7 апреля на первой полосе «Жэньминь жибао» появилась статья с описанием линии партии в новых условиях. В ней признается, что пошлины окажут на Китай влияние, но «небеса не рухнут». «Китай – сверхкрупная экономика, у нас есть сильная способность противостоять давлению», – говорится в ней. Подчеркивается, что в последние годы Пекин диверсифицировал рынки своих поставок и потому зависимость от американского снизилась. А вот США зависят от Китая не только в потребительской продукции, но и в инвестиционных товарах и разного рода полуфабрикатах. При этом орган ЦК КПК однозначно не отрицает возможность переговоров. «Перед лицом изменчивости и сильнейшего давления со стороны США мы не закрываем дверь для переговоров, но мы не будем полагаться на везение и готовы справиться с любыми воздействиями. <...> Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин, китайская экономика – это море, а не маленький пруд», – пишет газета.

Трамп и до своих новых угроз неоднократно выражал недовольство действиями Китая. При этом, по его заверению, пошлины «дня освобождения» 2 апреля и ответные меры со стороны КНР не повлекли за собой негативных последствий. «Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!) цены на продукты снижаются, ИНФЛЯЦИИ НЕТ», – торопится с выводами президент США.

Накануне Трамп на борту президентского самолета доказывал журналистам, что «у нас дефицит в торговле с Китаем в $1 трлн» (на самом деле в 2024 г., согласно статистике, дефицит в торговле товарами составил $295,4 млрд. – «Ведомости»). И при этом он подтвердил, что это именно Пекин после объявления тарифов сорвал возможность выделения американского бизнеса TikTok в другие руки.

Нет никаких сигналов и о приближении возможного саммита между Си и Трампом, который тот первоначально хотел провести в первые свои 100 дней президентства, или хотя бы о новом телефонном разговоре между ними. По данным CNN, первый разговор между Трампом и Си состоялся в ноябре 2024 г., сразу после его победы на президентских выборах. Но тут данные расходятся: согласно информации китайского телеканала CCTV, Си тогда послал поздравительную телеграмму. А вот первый и единственный официально признанный обеими сторонами разговор состоялся 17 января 2025 г., т. е. до инаугурации Трампа. 11 февраля, через несколько дней после подписания указа о введении первых пошлин в отношении Китая, Трамп заявлял еще об одном состоявшемся разговоре с Си, но тоже без подтверждений со стороны Пекина.

Как утверждает агентство Bloomberg, китайские власти сейчас готовят раньше запланированного ввести в действие новые меры по стимулированию своей экономики. По словам источников, рассматривается стимулирование потребления, рождаемости и экспорта, а также идея стабилизационного фонда для фондового рынка. Новый акт поддержки, по мнению китайских аналитиков, может быть оценен в 2 трлн юаней ($274 млрд).

Сокращение торговли из-за пошлин приведет к существенным потерям ВВП для стран – участниц мировой торговли, вплоть до наступления рецессии, считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-инвестиции» Анастасия Власова. Эксперт подчеркнула, что негативное воздействие от тарифов будет обширным как для США, так и для Китая. Но Пекин не повышает процентные ставки, а снижает их, чтобы оживить слабый внутренний потребительский спрос. Одновременно с этим увеличивается возможность повышения процентных ставок в США.

Радикальная риторика Трампа – тактически ход, с помощью которого он пытается усадить Китай за стол переговоров по торговым и другим вопросам, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, слова о необходимости преодолеть торговый дефицит с Китаем не более чем блеф. «Сокращение дефицита практически возможно, но, учитывая структуру торговых отношений США и Китая, это становится экономически рискованным решением, которое может привести к шоковым последствиям в первую очередь для американской экономики. Трамп это понимает», – уверен американист.

Китай не готов к переговорам с США в той форме, которую предлагает Трамп, подчеркивает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Если на первом сроке Трампа китайцы не ожидали резкого введения заградительных пошлин, то сейчас ситуация принципиально иная: всё президентство Джо Байдена китайцы готовились именно к новому раунду торговой войны. По словам Ломанова, пример беспрецедентного санкционного давления на Россию был дополнительным мотивационным фактором для Пекина.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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