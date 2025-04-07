США и Китай дружно и уверенно выходят на новый уровень торговой войны

А 7 апреля на первой полосе «Жэньминь жибао» появилась статья с описанием линии партии в новых условиях. В ней признается, что пошлины окажут на Китай влияние, но «небеса не рухнут». «Китай – сверхкрупная экономика, у нас есть сильная способность противостоять давлению», – говорится в ней. Подчеркивается, что в последние годы Пекин диверсифицировал рынки своих поставок и потому зависимость от американского снизилась. А вот США зависят от Китая не только в потребительской продукции, но и в инвестиционных товарах и разного рода полуфабрикатах. При этом орган ЦК КПК однозначно не отрицает возможность переговоров. «Перед лицом изменчивости и сильнейшего давления со стороны США мы не закрываем дверь для переговоров, но мы не будем полагаться на везение и готовы справиться с любыми воздействиями. <...> Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин, китайская экономика – это море, а не маленький пруд», – пишет газета.