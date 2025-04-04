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Китай объявил о введении ответных 34%-ных пошлин против США

Ранее аналогичные пошлины Дональд Трамп ввел против КНР
Георгий Недогибченко
EPA / TASS
EPA / TASS

Китай объявил о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь американский импорт. Об этом сообщило министерство торговли Китая, передает South China Morning Post (SCMP).

Ранее китайская сторона назвала пошлины со стороны США типичным актом «одностороннего издевательства» и потребовала от Вашингтона «немедленно» отменить тарифы и разрешить любые споры путем «справедливого и равноправного диалога» со своими торговыми партнерами.

Пекин также ввел экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановил право шести связанных с США фирм на поставки в Китай. Кроме того, 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, попали в список ненадежных организаций. Китай также намерен ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами. Самая высокая ставка – 49% – будет действовать на импорт из Камбоджи. На втором месте по размеру пошлины – Вьетнам (46%).

Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. На товары из ЕС пошлина будет на уровне 20%. Всего в списке 184 страны. В то же время в нем нет России, Белоруссии и некоторых других стран СНГ. Отсутствие пошлин против России Белый дом объяснил действующими жесткими санкциями, которые и так исключают какую-то значимую торговлю. При этом в тарифный список Белого дома вошли необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде, с которыми торговли не было вовсе. Базовый тариф в 10% начнет действовать с 5 апреля, взаимные пошлины – с 9 апреля.

Накануне, 3 марта, Белый дом опубликовал формулу расчета взаимных тарифов. The New York Times рассказала, что формула работает сильно проще, чем ранее заявляли власти страны. Согласно закономерности, берется торговый дефицит, который США имеют с выбранной страной, и делится на объем экспорта этой страны в США.

Затем, поскольку Трамп заявил, что он действует «по-доброму», итоговая ставка тарифа делится пополам. Газета отметила, что финансовый журналист Джеймс Суравецки первым отметил эту закономерность в посте на платформе X. Его комментарий вызвал бурное обсуждение, поскольку Трамп заявлял, что ставка тарифа каждой страны будет рассчитываться сложнее. Как сообщал преподаватель экономической истории в Колумбийском университете Адам Туз, Трамп ненавидит торговые дефициты и его команда придумала «глупую» формулу, которая удовлетворяет его требованиям.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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