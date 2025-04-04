Китай объявил о введении ответных 34%-ных пошлин против США

Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. На товары из ЕС пошлина будет на уровне 20%. Всего в списке 184 страны. В то же время в нем нет России, Белоруссии и некоторых других стран СНГ. Отсутствие пошлин против России Белый дом объяснил действующими жесткими санкциями, которые и так исключают какую-то значимую торговлю. При этом в тарифный список Белого дома вошли необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде, с которыми торговли не было вовсе. Базовый тариф в 10% начнет действовать с 5 апреля, взаимные пошлины – с 9 апреля.