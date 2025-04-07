Кремль: конкретной даты следующих контактов РФ и США пока нет
Точные даты следующих контактов представителей США и РФ пока не определены. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет», – сказал Песков.
Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ о новой дате переговоров, когда та станет известна.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 6 апреля сообщал, что новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе.
По словам Дмитриева, его недавние встречи с представителями американской стороны в Вашингтоне были направлены прежде всего на нормализацию двусторонних отношений. Особое внимание уделялось восстановлению экономического диалога и активизации инвестиционного сотрудничества. Глава РФПИ подчеркнул, что американский бизнес проявляет серьезный интерес к возобновлению работы на российском рынке.
В интервью Fox News 4 апреля Дмитриев выразил мнение о том, что администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Он также высоко оценил результаты посреднических усилий США в достижении соглашения между Россией и Украиной относительно прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, это стало важным шагом на пути к урегулированию конфликта.