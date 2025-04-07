Кремль: конкретной даты следующих контактов РФ и США пока нет

В интервью Fox News 4 апреля Дмитриев выразил мнение о том, что администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Он также высоко оценил результаты посреднических усилий США в достижении соглашения между Россией и Украиной относительно прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, это стало важным шагом на пути к урегулированию конфликта.