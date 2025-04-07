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Кремль: конкретной даты следующих контактов РФ и США пока нет

Ведомости

Точные даты следующих контактов представителей США и РФ пока не определены. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет», – сказал Песков.

Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ о новой дате переговоров, когда та станет известна.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 6 апреля сообщал, что новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе.

По словам Дмитриева, его недавние встречи с представителями американской стороны в Вашингтоне были направлены прежде всего на нормализацию двусторонних отношений. Особое внимание уделялось восстановлению экономического диалога и активизации инвестиционного сотрудничества. Глава РФПИ подчеркнул, что американский бизнес проявляет серьезный интерес к возобновлению работы на российском рынке.

В интервью Fox News 4 апреля Дмитриев выразил мнение о том, что администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Он также высоко оценил результаты посреднических усилий США в достижении соглашения между Россией и Украиной относительно прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, это стало важным шагом на пути к урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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