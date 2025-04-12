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Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для проведения непрямых переговоров со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, передает ISNA.

Иранскую делегацию на переговорах в Маскате возглавит Арагчи, в поездке его сопровождают заместители министра Маджид Тахт Раванчи, Казем Гарибабади и Эсмаил Багаи. Иранские официальные лица сообщили, что этот раунд переговоров будет непрямым.

Ожидается, что иранская и американская команды проведут непрямые переговоры после встречи с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром Хамадом Аль Бусаиди, который будет передавать сообщения двум сторонам, пишет также Tasnim. По информации источников агентства, Иран определил ряд красных линий на текущих переговорах. В частности, в Тегеране подчеркнули, что делегация США должна «избегать использования языка угроз или предъявления чрезмерных требований в отношении ядерной программы Ирана». Собеседники Tasnim добавили, что республика всегда готова укреплять доверие относительно мирного характера своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Аракчи ранее на этой неделе объявил, что единственным вопросом, который будет обсуждаться на переговорах в Омане, является ядерная проблема и заверения в мирном характере ядерной программы Ирана, передает Tasnim.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что на 12 апреля у Тегерана и Вашингтона «намечена очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом». Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». Замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи говорил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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