Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что на 12 апреля у Тегерана и Вашингтона «намечена очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом». Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». Замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи говорил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием.