В Иране назвали условия для соглашения с США
Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Об этом заявил замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи в интервью сербскому RTS.
«Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение», – сказал он.
Переговоры в Омане будут непрямыми и будут сосредоточены только на иранской ядерной проблеме, отметил Тахт-Раванчи. По его словам, если «кто-то захочет включить в переговоры другие вещи и тем самым усложнить работу, у нас ничего не получится».
На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская сторона на переговорах будет представлена спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом». Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».