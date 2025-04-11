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В Иране назвали условия для соглашения с США

Ведомости

Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Об этом заявил замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи в интервью сербскому RTS.

«Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение», – сказал он.

Переговоры в Омане будут непрямыми и будут сосредоточены только на иранской ядерной проблеме, отметил Тахт-Раванчи. По его словам, если «кто-то захочет включить в переговоры другие вещи и тем самым усложнить работу, у нас ничего не получится».

На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская сторона на переговорах будет представлена спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом». Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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