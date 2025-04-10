Рубио: Уиткофф представит США на переговорах с Ираном

На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».