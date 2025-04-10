Рубио: Уиткофф представит США на переговорах с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона на предстоящих переговорах между США и Ираном будет представлена спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, а от Ирана на встрече будет «высокопоставленный лидер». Ранее ряд СМИ сообщили, что переговоры пройдут под руководством министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.
«Важная встреча, благодаря вам, состоится в субботу впервые за долгое время: будут прямые переговоры между послом Уиткоффом и высокопоставленным лидером Ирана. Мы надеемся, что это приведет к миру», – сказал Рубио президенту США Дональду Трампу во время заседания кабинета министров.
На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».
Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны, добавил американский лидер.