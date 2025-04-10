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Рубио: Уиткофф представит США на переговорах с Ираном

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона на предстоящих переговорах между США и Ираном будет представлена спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, а от Ирана на встрече будет «высокопоставленный лидер». Ранее ряд СМИ сообщили, что переговоры пройдут под руководством министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

«Важная встреча, благодаря вам, состоится в субботу впервые за долгое время: будут прямые переговоры между послом Уиткоффом и высокопоставленным лидером Ирана. Мы надеемся, что это приведет к миру», – сказал Рубио президенту США Дональду Трампу во время заседания кабинета министров.

На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Трамп 7 апреля заявлял, что это будет «очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».

Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны, добавил американский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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