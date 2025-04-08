Ирано-американские переговоры: главное – начать

Ирано-американские переговоры: главное – начатьВстреча в Омане может отдалить Вашингтон и Тегеран от военных действий, или приблизить к ним
Заявление Дональда Трампа о предстоящих 12 апреля в Султанате Оман переговорах с Ираном стало для некоторых неожиданностью. Но, в целом, это логичные и закономерные шаги Вашингтона и Тегерана – попытка снизить напряженность в ирано-американских отношениях, которая в последнее время достигла критической отметки.
В том или ином формате контакты и консультации между двумя странами все это время не прекращались, и сообщения о предстоящих переговорах появились после продолжительного периода маневрирования и консультаций через закрытые каналы. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что он и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выступят основными переговорщиками в субботу – соответствующее заявление Аракчи сделал новостному агентству Tasnim.
Существенные различия в позиции сторон, а также активное участие третьих игроков, таких как Израиль, страны Персидского залива и ЕС предопределяют сложный характер переговорного процесса. Каждая сторона будет стремиться зафиксировать свои условия как по существу, так и в приемлемой дипломатической форме.
Таким образом, за риторикой, предвещающей некий дипломатический прорыв, скрываются глубокие противоречия, сложные внутриполитические игры обеих сторон и военные угрозы. Следует ожидать, что переговорная позиция Трампа и условия для нового соглашения окажутся гораздо более жесткими, чем сформированные в мае 2018 г. 12 требований к Ирану для возобновления переговоров после выхода страны из ядерной сделки (СВПД), которые звучали так:
полный отказ от обогащения урана и закрытие всех связанных объектов (включая реактор на тяжелой воде в Араке);
предоставление полного доступа инспекторам МАГАТЭ ко всем ядерным объектам, включая военные базы;
прекращение разработки баллистических ракет и запусков ракет, способных нести ядерное оружие;
освобождение всех граждан США и союзных государств, находящихся под арестом в Иране;
прекращение поддержки террористических группировок (таких как «Хезболла», «Хамас» и «Исламский джихад»);
прекращение поддержки шиитских вооруженных формирований в Ираке и их разоружение;
прекращение военной поддержки режима Башара Асада в Сирии с выводом всех иранских сил;
прекращение поддержки движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене и остановка поставок оружия для них;
прекращение угроз в адрес соседей Ирана, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ;
прекращение атак на международные суда в Персидском заливе и Ормузском проливе;
прекращение кибератак на США и их союзников;
отказ от дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических группировок и вмешательство во внутренние дела других стран.
На этот раз по согласованию с региональными партнерами Вашингтон может настаивать на полном сворачивании Ираном ядерной программы, резком ограничении его оборонительного потенциала, включая ракетное вооружение, а также на проведении определенных изменений во внутреннем устройстве Исламской Республики. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи в Белом доме с президентом США заявил, что Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия по примеру Ливии, что стало бы дипломатическим решением проблемы.
В Тегеране, в свою очередь, полагают, что ответственность за прогресс отношений лежит на США – Вашингтон должен подтвердить искренность своих намерений, возможно, смягчением санкций. Ядерная программа Ирана остается мирной, и Тегеран рассчитывает продолжить развитие оборонных проектов и космических исследований, поскольку он намерен сохранить достойную роль в региональных и мировых делах.
Все эти противоречия создают атмосферу неопределенности и могут повлиять на дальнейшие шаги обеих сторон. Тем не менее, предстоящие ирано-американские переговоры в Омане способны стать важным этапом в попытках разрешения многолетней напряженности между двумя странами. Для достижения реальных результатов необходимо не только желание сторон к диалогу, но и четкие сигналы о готовности к компромиссам.
В этой связи роль России как посредника может оказаться ключевой, однако окончательный успех будет зависеть от подлинных намерений сторон переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова сделать все, чтобы способствовать урегулированию иранской ядерной проблемы. Россия поддерживает прямые переговоры между США и Ираном по этой теме и является сторонником дипломатического урегулирования.
Скорый прорыв на переговорах маловероятен, так как стороны занимают диаметрально противоположные позиции по ключевым вопросам, таким как санкции, ядерная программа и региональное влияние. Кроме того, существует риск срыва переговоров из-за завышенных требований и ожиданий сторон, давления со стороны Израиля и других факторов, а также из-за внутриполитических процессов в США и Иране.
Таким образом, основная цель встречи в Омане заключается в деэскалации и создании рабочего формата для дальнейших консультаций, возможно, с участием России, Китая и ЕС.