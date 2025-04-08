Ирано-американские переговоры: главное – начать

На этот раз по согласованию с региональными партнерами Вашингтон может настаивать на полном сворачивании Ираном ядерной программы, резком ограничении его оборонительного потенциала, включая ракетное вооружение, а также на проведении определенных изменений во внутреннем устройстве Исламской Республики. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи в Белом доме с президентом США заявил, что Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия по примеру Ливии, что стало бы дипломатическим решением проблемы.