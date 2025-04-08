Иран, Россия и Китай проведут консультации на фоне ультиматума США

Иран, Россия и Китай проведут консультации на фоне ультиматума СШАТегеран предупреждает соседей от содействия военной акции Вашингтона
В Москве на экспертном уровне 8 апреля пройдут трехсторонние консультации между представителями Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе, сообщила «Ведомостям» 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эта новость последовала на следующий день после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи назвал бессмысленным предложение президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров по поводу возобновления ядерной сделки. «Прямые переговоры с правительством, которое постоянно угрожает применением военной силы в нарушение Устава ООН и чьи должностные лица выражают противоречивые позиции, в корне лишены смысла», – цитирует Арагчи Tehran Times. При этом министр подчеркнул, что Тегеран по-прежнему придерживается мирного урегулирования кризиса, но предпочитает переговоры через посредников – сейчас им является Оман.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона проводит постоянные консультации с Тегераном по ядерной сделке, добавив, что Москва приложит все усилия для урегулирования этой проблемы политико-дипломатическими средствами.
В трехсторонних консультациях в российской столице представители Ирана, вероятно, будут добиваться от России и Китая уступок в военной и экономической сферах в обмен на отказ Тегерана от своей ядерной программы, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Трамп предложил Тегерану провести прямые переговоры по иранской ядерной программе 3 апреля. «Они [иранцы] хотели использовать посредников. Не думаю, что теперь это обязательно так. Думаю, они обеспокоены и чувствуют себя уязвимыми, а я не хочу, чтобы они так себя чувствовали. Полагаю, они хотят встретиться», – сказал Трамп.
Тегеран отказывается вести прямые переговоры с Вашингтоном из-за непредсказуемости нынешней администрации США, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Иранцы помнят, что именно во время первого президентства Трампа в 2018 г. США вышли из ядерного соглашения, а затем ввели жесткие антииранские санкции.
Американо-иранские отношения серьезно обострились после того, как Трамп 7 марта направил иранской стороне письмо, где, согласно источникам Axios, Вашингтон дал Тегерану два месяца на заключение новой ядерной сделки, угрожая в противном случае началом боевых действий. Однако ответное письмо Тегеран, судя по всему, направил в Вашингтон спустя месяц. На брифинге 6 апреля Арагчи сообщил, что содержание этого послания «соответствует тону и содержанию» письма Трампа, но иранская сторона оставляет дверь открытой: «Мы не против переговоров, но не позволим, чтобы на нас оказывали давление».
За несколько дней до этого источник Tehran Times сообщил о подготовке ракетных войск Ирана для нанесения ударов по американским объектам на Ближнем Востоке в случае военной опасности. А источник Reuters в иранском правительстве 6 апреля сообщил о направлении Тегераном уведомления властям Турции, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна о том, что любая поддержка потенциального нападения США на Иран, в том числе открытие своего воздушного пространства для американских ВВС, будет расцениваться иранской стороной враждебным актом со всеми вытекающими из этого последствиями. Собеседник агентства подтвердил, что иранский верховный лидер Али Хаменеи привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Правда, на следующий день Reuters со ссылкой на иракских военных и чиновников сообщило о готовности нескольких влиятельных проиранских военных группировок в Ираке сложить оружие после угрозы Трампа применить против них меры. Собеседники агентства также отметили, что иранский Корпус стражей исламской революции предоставил своим иракским союзникам «зеленый свет» на принятие любых решений, дабы не втягивать Ирак в потенциальный конфликт с США и Израилем. По данным Reuters, численность дружественных Ирану группировок в арабской республике может достигать 50 000 человек.
Сообщение о разоружении иракских группировок – информационный вброс, сделанный с целью снижения накала в американо-иранских отношениях, считает Семенов. Эта акция не имеет никакого смысла, так как формально эти силы давно не существуют и входят в состав иракских сил безопасности, продолжает эксперт.