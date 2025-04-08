Иран, Россия и Китай проведут консультации на фоне ультиматума США

За несколько дней до этого источник Tehran Times сообщил о подготовке ракетных войск Ирана для нанесения ударов по американским объектам на Ближнем Востоке в случае военной опасности. А источник Reuters в иранском правительстве 6 апреля сообщил о направлении Тегераном уведомления властям Турции, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна о том, что любая поддержка потенциального нападения США на Иран, в том числе открытие своего воздушного пространства для американских ВВС, будет расцениваться иранской стороной враждебным актом со всеми вытекающими из этого последствиями. Собеседник агентства подтвердил, что иранский верховный лидер Али Хаменеи привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.