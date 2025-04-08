США и Иран проведут переговоры о ядерной программе 12 апреля

Военная стратегия Ирана носит оборонительный характер – в случае опасности он может нанести удары по американским объектам на Ближнем Востоке в пределах дальности своих оперативно-тактических ракет, замечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, Тегеран обладает достаточными мощностями для производства и насыщения своей обороны этими средствами. Кроме того, продолжает эксперт, теоретически иранцы могут перекрыть Персидский залив для прохода всех западных судов. Наконец, Иран также может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, отмечает Лямин. «Большинство иранских объектов по обогащению урана находятся под землей, и их сложно все уничтожить даже при помощи тяжелых бомб (США развернули в Индийском океане на базе Диего-Гарсия бомбардировщики B-2, способные нести мощные противобункерные бомбы. – «Ведомости»). Даже если американцы выбьют часть центрифуг, оставшихся будет достаточно для производства ядерных бомб», – объяснил эксперт. По последним отчетам МАГАТЭ, Иран в настоящее время обладает 274 кг урана, обогащенного до 60%, которые легко обогатить до 90%. Этого достаточно для производства нескольких ядерных зарядов.