США и Иран проведут переговоры о ядерной программе 12 апреля

США и Иран проведут переговоры о ядерной программе 12 апреляЭто одна из последних возможностей предотвратить конфликт
США и Иран договорились провести 12 апреля переговоры в Омане по возобновлению ядерной сделки. Первым анонсировал проведение прямых ирано-американских переговоров по ядерной сделке президент США Дональд Трамп вечером 7 апреля в Овальном кабинете во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, назвав переговоры прямыми и на высоком уровне. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в Х подтвердил эту информацию. Правда, он написал, что переговоры будут непрямыми (при посредничестве Омана) и они в равной степени могут стать как возможностью для сделки, так и испытанием. «Мяч сейчас на американской стороне», – добавил министр.
Москва приветствовала готовность Вашингтона и Тегерана к диалогу. «Это только можно приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Помимо формата встречи власти США и Ирана пока не раскрыли состав своих делегаций. Однако ряд иранских новостных агентств сообщили, что переговоры проведут Аракчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.
В то же время Reuters со ссылкой на источники в правительстве Ирана сообщило, что Тегеран рассчитывает на скорое заключение новой ядерной сделки в течение двух месяцев, поскольку иранские власти опасаются нанесения Израилем воздушных ударов, если переговоры сильно затянутся.
Стороны пока не готовы приступить к прямым переговорам из-за длительного периода отсутствия диалога, говорит гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Перед этим, продолжает эксперт, и Вашингтону, и Тегерану стоит создать условия для налаживания доверия, чего трудно достигнуть без посредников на начальном этапе. Представители США и Ирана вряд ли смогут прийти к какому-то соглашению в ближайшее время, продолжает Сафаров: «Должно пройти много времени, прежде чем отношения между странами перейдут от враждебности к норме. В любом случае готовность к переговорам уже позитивный результат».
Американо-иранские отношения серьезно обострились, после того как Трамп в начале марта направил иранской стороне письмо, где он, согласно источникам Axios, дал Тегерану два месяца на заключение ядерной сделки, угрожая в противном случае началом боевых действий. А источник Reuters сообщил о направлении Тегераном уведомления властям Турции, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна о том, что любая поддержка потенциального нападения США на Иран, в том числе открытие своего воздушного пространства для американских ВВС, будет расцениваться иранской стороной как враждебный акт со всеми вытекающими из этого последствиями.
Военная стратегия Ирана носит оборонительный характер – в случае опасности он может нанести удары по американским объектам на Ближнем Востоке в пределах дальности своих оперативно-тактических ракет, замечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, Тегеран обладает достаточными мощностями для производства и насыщения своей обороны этими средствами. Кроме того, продолжает эксперт, теоретически иранцы могут перекрыть Персидский залив для прохода всех западных судов. Наконец, Иран также может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, отмечает Лямин. «Большинство иранских объектов по обогащению урана находятся под землей, и их сложно все уничтожить даже при помощи тяжелых бомб (США развернули в Индийском океане на базе Диего-Гарсия бомбардировщики B-2, способные нести мощные противобункерные бомбы. – «Ведомости»). Даже если американцы выбьют часть центрифуг, оставшихся будет достаточно для производства ядерных бомб», – объяснил эксперт. По последним отчетам МАГАТЭ, Иран в настоящее время обладает 274 кг урана, обогащенного до 60%, которые легко обогатить до 90%. Этого достаточно для производства нескольких ядерных зарядов.
Тем не менее Лямин сомневается, что между Ираном и США начнутся серьезные военные столкновения. С одной стороны, американцы не имеют достаточных сил на Ближнем Востоке для серьезного конфликта, с другой – вооруженная конфронтация с США для Ирана и всего региона будет иметь катастрофические последствия, заключил эксперт.