Песков подтвердил готовность Москвы к нормализации отношений с Тбилиси
Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений с Грузией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы, которые этого хотят», – сказал представитель Кремля (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали Маяк»).
14 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил «Известиям», что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. По его словам, РФ сможет «идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона». Галузин также напомнил, что инициатором разрыва отношений с Тбилиси была не Москва, а администрация экс-президента страны Михаила Саакашвили. Это случилось после попытки Грузии осуществить агрессию против населения Южной Осетии и российских миротворцев.