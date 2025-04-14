Песков подтвердил готовность Москвы к нормализации отношений с Тбилиси

14 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил «Известиям», что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. По его словам, РФ сможет «идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона». Галузин также напомнил, что инициатором разрыва отношений с Тбилиси была не Москва, а администрация экс-президента страны Михаила Саакашвили. Это случилось после попытки Грузии осуществить агрессию против населения Южной Осетии и российских миротворцев.