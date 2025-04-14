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Песков подтвердил готовность Москвы к нормализации отношений с Тбилиси

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Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений с Грузией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы, которые этого хотят», – сказал представитель Кремля (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали Маяк»).

14 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил «Известиям», что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. По его словам, РФ сможет «идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона». Галузин также напомнил, что инициатором разрыва отношений с Тбилиси была не Москва, а администрация экс-президента страны Михаила Саакашвили. Это случилось после попытки Грузии осуществить агрессию против населения Южной Осетии и российских миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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