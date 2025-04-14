В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипломатические отношения с Грузией
Российская сторона готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям».
«Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», – заявил замминистра.
Галузин подчеркнул, что отношения с Тбилиси были разорваны не по инициативе Москвы, а администрации бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Это произошло после попытки Грузии осуществить агрессию против населения Южной Осетии и российских миротворцев.
Он рассказал, что в российском МИДе сожалеют о том, что руководство Грузии связывает восстановление дипломатических отношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на это, Москва готова всесторонне развивать сотрудничество с Тбилиси. По мнению замглавы МИДа, для этого есть множество возможностей. В частности, Россия остается ключевым рынком по многим направлениям для Грузии, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.
В последние годы российская сторона пошла на существенные шаги в рамках восстановления отношений с Грузией, подчеркнул замминистра. Так, было восстановлено прямое авиационное сообщение, а для граждан Грузии был установлен безвизовый режим.
23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны смогло не допустить открытия в республике «второго военного фронта» против России.