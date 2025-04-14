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В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипломатические отношения с Грузией

Ведомости

Российская сторона готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям».

«Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», – заявил замминистра.

Галузин подчеркнул, что отношения с Тбилиси были разорваны не по инициативе Москвы, а администрации бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Это произошло после попытки Грузии осуществить агрессию против населения Южной Осетии и российских миротворцев.

Он рассказал, что в российском МИДе сожалеют о том, что руководство Грузии связывает восстановление дипломатических отношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на это, Москва готова всесторонне развивать сотрудничество с Тбилиси. По мнению замглавы МИДа, для этого есть множество возможностей. В частности, Россия остается ключевым рынком по многим направлениям для Грузии, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.

В последние годы российская сторона пошла на существенные шаги в рамках восстановления отношений с Грузией, подчеркнул замминистра. Так, было восстановлено прямое авиационное сообщение, а для граждан Грузии был установлен безвизовый режим.

23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны смогло не допустить открытия в республике «второго военного фронта» против России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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