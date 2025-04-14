В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипломатические отношения с Грузией

Он рассказал, что в российском МИДе сожалеют о том, что руководство Грузии связывает восстановление дипломатических отношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на это, Москва готова всесторонне развивать сотрудничество с Тбилиси. По мнению замглавы МИДа, для этого есть множество возможностей. В частности, Россия остается ключевым рынком по многим направлениям для Грузии, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.