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Кобахидзе: в Грузии не допустили открытия «второго фронта» против России

Ведомости

Грузинское правительство смогло не допустить открытия в республике «второго военного фронта» против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Кобахидзе заявил, что имели место «прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией», но сценарий 1921 г., когда в стране была установлена советская власть, не повторился. Это заслуга грузинского правительства, подчеркнул премьер.

Кохабидзе в сентябре 2022 г. говорил, что руководство Грузии может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Он также подчеркивал, что власти страны не поддерживают эту идею. Позднее премьер говорил, что при победе на выборах партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» не пройдет и недели, как будет открыт «второй фронт» против России.

В конце декабря 2024 г. грузинский премьер объяснил трудности, с которыми столкнулись республика и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, отказом правительства открывать «второй фронт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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