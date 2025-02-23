Кобахидзе: в Грузии не допустили открытия «второго фронта» против России
Грузинское правительство смогло не допустить открытия в республике «второго военного фронта» против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Кобахидзе заявил, что имели место «прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией», но сценарий 1921 г., когда в стране была установлена советская власть, не повторился. Это заслуга грузинского правительства, подчеркнул премьер.
Кохабидзе в сентябре 2022 г. говорил, что руководство Грузии может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Он также подчеркивал, что власти страны не поддерживают эту идею. Позднее премьер говорил, что при победе на выборах партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» не пройдет и недели, как будет открыт «второй фронт» против России.
В конце декабря 2024 г. грузинский премьер объяснил трудности, с которыми столкнулись республика и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, отказом правительства открывать «второй фронт».