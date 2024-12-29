Кобахидзе объяснил трудности Грузии отказом открывать «второй фронт» против РФ

В сентябре 2022 г. после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России Кохабидзе отмечал, что руководство Грузии может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Он также подчеркивал, что власти страны не поддерживают эту идею. Позднее премьер говорил, что при победе на выборах партии Саакашвили «Единое национальное движение» не пройдет и недели, как будет открыт «второй фронт» против России.