Кобахидзе объяснил трудности Грузии отказом открывать «второй фронт» против РФ
Грузия и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили столкнулась с трудностями, поскольку власти республики отказались открывать «второй фронт» против России в украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, в частности Бидзина Иванишвили, заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 г. и не открыли "второй фронт". После этого начались основные трудности», – сказал Кобахидзе (цитата по «Sputnik Грузия»).
Он отметил, что к открытию «второго фронта» активно призывали покровители Deep State («глубинное государство») в США и их представители в Грузии в лице «коллективного "Нацдвижения". Речь идет о бывшей партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, а также «партиях-сателлитах и партиях-преемниках», уточняет агентство.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США 27 декабря ввело санкции против основателя грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге пояснил, что санкции против лидера правящей партии вводятся за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России». Кобахидзе заявил журналистам, что США ввели санкции против Иванишвили из-за того, что он служит национальным интересам республики.
В сентябре 2022 г. после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России Кохабидзе отмечал, что руководство Грузии может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Он также подчеркивал, что власти страны не поддерживают эту идею. Позднее премьер говорил, что при победе на выборах партии Саакашвили «Единое национальное движение» не пройдет и недели, как будет открыт «второй фронт» против России.