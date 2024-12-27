США ввели санкции против лидера «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили

США ввели санкции против лидера «Грузинской мечты» Бидзине ИванишвилиГоссекретарь США указал на «подрыв демократических институтов» из-за его действий
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против основателя грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге пояснил, что санкции против лидера правящей партии вводятся за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России». По его словам, действия Иванишвили и «Грузинской мечты» якобы подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление фундаментальных свобод. Они сорвали евроатлантический курс Грузии, закрепленный в конституции страны и поддерживаемый большинством грузинского народа. Это сделало республики уязвимой перед Россией, отметил госсекретарь.
«Мы решительно осуждаем действия «Грузинской мечты» под руководством Иванишвили, включая продолжающееся и насильственное подавление граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей. Соединенные Штаты привержены к привлечению к ответственности тех, кто подрывает демократию и права человека в Грузии», – подчеркнул Блинкен.
5 декабря госсекретарь США рассказал о готовящихся новых санкциях против Грузии на фоне продолжающихся в стране протестов. Он осудил действия «Грузинской мечты» в отношении протестующих. Блинкен призвал прекратить репрессивную тактику и отметил, что задержанные за реализацию своих прав на свободу выражения должны быть немедленно освобождены, а виновных в незаконном применении силы необходимо привлечь к ответственности.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии начались массовые протестные акции. На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост назначили Михаила Кавелашвили – бывшего футболиста и экс-депутата, а также единственного кандидата, выдвинутого «Грузинской мечтой» на первых в стране выборах, которые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции.
22 декабря Зурабишвили на акции протеста в Тбилиси сообщила, что ждет от «Грузинской мечты» в течение недели определения даты новых парламентских выборов. Полномочия президента Грузии истекают 29 декабря, когда состоится инаугурация Кавелашвили. При этом Зурабишвили ранее говорила, что считает президентские выборы нелегитимными и не станет покидать должность до назначения новых выборов в парламент.
О введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии объявили 1 декабря Латвия, Литва и Эстония. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Иванишвили и министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури, а также ряду чиновников МВД запретили въезд в страну «из-за причастности к нарушениям прав человека». 15 декабря глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил о введении санкций против 14 грузинских чиновников. Он назвал преступным насилие, совершаемое властями Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции.