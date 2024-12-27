США ввели санкции против лидера «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии начались массовые протестные акции. На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост назначили Михаила Кавелашвили – бывшего футболиста и экс-депутата, а также единственного кандидата, выдвинутого «Грузинской мечтой» на первых в стране выборах, которые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции.