Грузия не собирается вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии

С 28 ноября в Грузии проходят массовые акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен 53-летний Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей «Грузинской мечтой» на первых в республике выборах, в которых граждане Грузии не принимали участия.