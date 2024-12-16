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Грузия не собирается вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии

Ведомости

Грузия не планирует вводить ответные санкции в отношении Литвы и Эстонии. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Правительство Грузии имеет право и возможность выступить против антигрузинского решения правительств Литвы и Эстонии. Однако, из уважения к литовскому и эстонскому народам, мы не считаем целесообразным предпринимать такой шаг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Эстония и Литва являются государствами, «обладающими самым ограниченным суверенитетом в Евросоюзе», и власти этих стран «действуют не в соответствии с интересами своего народа, а под диктовку иностранной администрации».

1 декабря Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии. На следующий день литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис сообщил, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури, а также нескольким чиновникам МВД страны запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».

15 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна ввела санкции против 14 грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Он подчеркнул, что насилие, совершаемое властями Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, является преступным и противоречит правам человека.

С 28 ноября в Грузии проходят массовые акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен 53-летний Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей «Грузинской мечтой» на первых в республике выборах, в которых граждане Грузии не принимали участия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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