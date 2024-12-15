Эстония ввела санкции против 14 чиновников Грузии
Эстония вводит санкции против 14 грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, сообщил в X министр иностранных дел Маргус Цахкна. В начале декабря республика запретила въезд в страну 11 представителям грузинских властей.
«Эстония ввела санкции против еще 14 представителей грузинских властей, включая премьер-министра Кобахидзе. Насилие, совершаемое властями против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, является преступным и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС отреагировать и принять меры», – написал он.
Латвия, Литва и Эстония ранее объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури, а также ряду чиновников МВД страны запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».
3 декабря о планах ввести санкции против чиновников, «причастных к нарушению прав человека» в Грузии, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли. На следующий день стало известно, что санкции в отношении властей Грузии планирует ввести Украина.