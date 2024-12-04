Украина подготовит санкции в отношении властей Грузии
Украина готовит санкции в отношении властей Грузии, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Это просто позорно, на какие вещи они [власти страны] идут против своего народа. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Я поручил подготовить соответствующие санкционные решения», – сказал Зеленский.
Какие именно санкции будут введены и когда это произойдет, Зеленский не уточнил.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. В связи с этим в стране начались митинги против правящей партии.
Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. На следующий день глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури, а также ряду чиновников МВД страны запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».
3 декабря о планах ввести санкции против чиновников, «причастных к нарушению прав человека» в Грузии, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.