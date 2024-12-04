Украина подготовит санкции в отношении властей Грузии

Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. На следующий день глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури, а также ряду чиновников МВД страны запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».