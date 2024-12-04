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Украина подготовит санкции в отношении властей Грузии

Ведомости

Украина готовит санкции в отношении властей Грузии, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это просто позорно, на какие вещи они [власти страны] идут против своего народа. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Я поручил подготовить соответствующие санкционные решения», – сказал Зеленский.

Какие именно санкции будут введены и когда это произойдет, Зеленский не уточнил.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. В связи с этим в стране начались митинги против правящей партии.

Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. На следующий день глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури, а также ряду чиновников МВД страны запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».

3 декабря о планах ввести санкции против чиновников, «причастных к нарушению прав человека» в Грузии, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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