Лидеру «Грузинской мечты» Иванишвили запретили въезд в Литву

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции протеста повторялись. Очередная волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По оценке Visioner, в Тбилиси на митинг вышли порядка 200 000 человек. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным ведомства, по обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов.