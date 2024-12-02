Лидеру «Грузинской мечты» Иванишвили запретили въезд в Литву
Власти Литвы запретили въезд в страну лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, а также министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури «из-за их причастности к нарушениям прав человека». Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети X.
Под ограничения также попали высокопоставленные чиновники МВД Шалва Бедоидзе, Иосиф Челидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи, Звиад Харазишвили, Милери Лагазаури, Мирза Кезевадзе, Важа Сирадзе, Теймураз Купатадзе.
На прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии «Грузинская мечта» сохранила большинство, но оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции протеста повторялись. Очередная волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По оценке Visioner, в Тбилиси на митинг вышли порядка 200 000 человек. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным ведомства, по обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самой прямой параллелью происходящему в Грузии являются события майдана на Украине. По его словам, присутствуют «все признаки осуществления оранжевой революции».