Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовые протесты в стране.
Он подчеркнул, что все, что происходит в Грузии, является внутренним делом этой страны.
«Мы видели подобные события в целом ряде стран. Наверное, самая прямая параллель – это события майдана на Украине. Все признаки осуществления оранжевой революции. Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращении ситуации к спокойствию», – отметил Песков.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не собирается покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции протеста повторялись. Новая волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали третью ночь подряд. По оценке Visioner, в Тбилиси на митинг вышли порядка 200 000 человек. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным ведомства, по обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов.