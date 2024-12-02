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На протестах в Грузии задержаны более 200 человек за несколько дней

Ведомости

По обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов в Грузии, сообщается на сайте МВД страны. С 29 ноября задержаны три человека в Тбилиси по обвинению в нападении на полицию и поджоге городского имущества.

В результате противоправных действий участников митинга пострадал 21 сотрудник МВД. Всего в ходе последних акций протеста травмы получили 113 сотрудников, четверо из них по состоянию на 2 декабря находятся в медицинских учреждениях.

«Поздно вечером участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, воздвигли баррикады среди поврежденных объектов и подожгли некоторые предметы. В целях информирования общественности хотим разъяснить, что в МВД в рамках текущих действий расследуются все преступные деяния, совершенные агрессивными группировками, по ст. 187 и 353 УК», – говорится в сообщении ведомства.

Ст. 187 предусматривает наказание за повреждение или уничтожение чужой вещи. Ст. 353 – наказание за сопротивление, угрозу или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок. В Тбилисский городской суд переданы материалы административных дел 98 человек, из них дела в отношении 74 человек завершены. 36 участников протестов оштрафовали, административный арест был применен к 34 лицам.

Первый массовый митинг прошел в Грузии 4 ноября, после чего акции повторялись. Новая волна протестов началась в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря. По данным Visioner, силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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