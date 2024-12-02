На протестах в Грузии задержаны более 200 человек за несколько дней
По обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов в Грузии, сообщается на сайте МВД страны. С 29 ноября задержаны три человека в Тбилиси по обвинению в нападении на полицию и поджоге городского имущества.
В результате противоправных действий участников митинга пострадал 21 сотрудник МВД. Всего в ходе последних акций протеста травмы получили 113 сотрудников, четверо из них по состоянию на 2 декабря находятся в медицинских учреждениях.
«Поздно вечером участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, воздвигли баррикады среди поврежденных объектов и подожгли некоторые предметы. В целях информирования общественности хотим разъяснить, что в МВД в рамках текущих действий расследуются все преступные деяния, совершенные агрессивными группировками, по ст. 187 и 353 УК», – говорится в сообщении ведомства.
Ст. 187 предусматривает наказание за повреждение или уничтожение чужой вещи. Ст. 353 – наказание за сопротивление, угрозу или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок. В Тбилисский городской суд переданы материалы административных дел 98 человек, из них дела в отношении 74 человек завершены. 36 участников протестов оштрафовали, административный арест был применен к 34 лицам.
Первый массовый митинг прошел в Грузии 4 ноября, после чего акции повторялись. Новая волна протестов началась в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря. По данным Visioner, силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер.