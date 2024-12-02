На протестах в Грузии задержаны более 200 человек за несколько дней

Первый массовый митинг прошел в Грузии 4 ноября, после чего акции повторялись. Новая волна протестов началась в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря. По данным Visioner, силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер.