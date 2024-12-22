Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовным делом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря или против нее будет возбуждено уголовное дело. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Я думаю, что у нее [Зурабишвили] еще хватит мудрости, чтобы самой не нарушать Уголовный кодекс», – сказал он (цитата по Rustavi 2).
Кобахидзе заявил, что «никто не хочет отправлять 72-летнюю женщину в тюрьму», но в случае, если она останется в президентской резиденции, то под уголовную ответственность могут попасть все лица, которые будут находиться с ней.
«Ей придется покинуть свой пост 29-го [декабря]. Посмотрим, где она продолжит свою жизнь – за решеткой или на свободе», – добавил премьер.
14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.
Президентские выборы, как и выборы в парламент осенью, столкнулись с протестами оппозиции. Результаты голосования не признают сторонники президента Зурабишвили. В день объявления результатов Зурабишвили заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал».