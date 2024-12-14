Зурабишвили: на выборах в Грузии никто никого не выбирал
На выборах в Грузии никто никого не выбирал. Об этом заявила действующий президент республики Саломе Зарубишвили, передает портал News Georgia.
«Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – подчеркнула Зурабишвили.
14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.
Выборы президента проходили на фоне протестов. На акции у здания парламента, по данным местных СМИ, появилась Зурабишвили. 13 декабря президент Грузии заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.
Грузинская оппозиция ранее отказалась участвовать в выборах, поскольку считает результаты прошедших в октябре парламентских выборов нелегитимными. С 4 ноября в Грузии проходили акции протестов. Очередная волна протестов началась в стране в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз.