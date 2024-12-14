Зурабишвили: на выборах в Грузии никто никого не выбирал

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.