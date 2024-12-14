Чего ждать от первых безальтернативных выборов президента Грузии

Что может президент Грузии

Грузия – парламентская республика. Отход от президентской формы правления начался еще в 2010 г., при тогдашнем президенте Михаиле Саакашвили (2004-2013 гг.). Он и его союзники в парламенте инициировали ряд поправок в основной закон. Переход завершился уже при правлении «Грузинской мечты» в 2018 г. с принятием новой конституции. По ней президент остается главой государства, исполняя представительские и церемониальный функции. Он является главнокомандующим вооруженными силами и представителем страны на международной арене. Кроме того, глава государства может ветировать любой законопроект, но его вето может быть преодолено парламентом. Большинство полномочий и реальная исполнительная власть сосредоточена в руках правительства во главе с премьером.