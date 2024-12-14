Чего ждать от первых безальтернативных выборов президента Грузии

Чего ждать от первых безальтернативных выборов президента ГрузииПобеда единственного кандидата от власти при бойкоте оппозиции может продлить протесты
В Грузии 14 декабря на фоне острого внутриполитического кризиса избирали нового президента. Эта должность, по актуальной редакции конституции, дает небольшие, но важные символические полномочия. На этот раз система выборов изменена: будущего хозяина Дворца Орбелиани (официальная резиденция президента Грузии с 2018 г.) определят не граждане страны прямым голосованием, а выборщики. Нового президента избирают сроком на пять лет.
В Тбилиси и крупных городах Грузии третью неделю идут переходящие в беспорядки массовые протесты противников правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Формальным поводом для этих акций стало объявленное 28 ноября решение премьер-министра страны, члена ГМ Ираклия Кобахидзе отсрочить на четыре года переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Кобахидзе, впрочем, лишь вторил Брюсселю: Евросоюз констатировал приостановку переговоров уже летом.
Срок полномочий действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили (до 2016 г. имела также гражданство Франции, считается беспартийной, но поддерживает оппозицию и протесты), победившей на последних прямых всеобщих выборах в 2018 г., истекает 16 декабря. Вечером 13 декабря она заявила, что не намерена покидать президентский дворец по истечении полномочий. Сами выборы она назвала пародией и провокацией.
«Потому что это будет мера, лишенная легитимности, неконституционная», – сказала Зурабишвили на брифинге вечером в пятницу (цитата по Formula News).
Днем 14 декабря ее заметили среди протестующих на проспекте Руставели. При этом доступ на площадь к зданию парламента, где назначено голосование, ограничен МВД. Там под охраной ограждений и сотрудников полиции установлена главная елка страны. Вечером мэр Тбилиси и генсек партии власти Каха Каладзе собирается устроить зажжение главной елки. Зурабишвили назвала охраняемую елку символом полицейского государства.
После 14:00 мск ЦИК Грузии сообщил, что единственный участвующий в выборах кандидат – выдвинутый правящей ГМ Михаил Кавелашвили – набрал 224 при 200 необходимых голосах выборщиков для избрания президентом Грузии, передает ЦИК республики. По данным телеканала Mtavar, бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.
Один кандидат-футболист и бойкот оппозиции
Безальтернативный кандидат на этих выборах президента Грузии – депутат парламента страны Михаил Кавелашвили (в прошлом известный футболист, играл за тбилисское «Динамо», владикавказский «Спартак-Аланию», в Англии и Швейцарии). Оппозиция отказалась участвовать в выборах президента, так как считает результаты прошедших в октябре парламентских выборов нелегитимными. Соответственно, они не выдвигали на них действующего президента Зурабишвили.
Что может президент Грузии
Грузия – парламентская республика. Отход от президентской формы правления начался еще в 2010 г., при тогдашнем президенте Михаиле Саакашвили (2004-2013 гг.). Он и его союзники в парламенте инициировали ряд поправок в основной закон. Переход завершился уже при правлении «Грузинской мечты» в 2018 г. с принятием новой конституции. По ней президент остается главой государства, исполняя представительские и церемониальный функции. Он является главнокомандующим вооруженными силами и представителем страны на международной арене. Кроме того, глава государства может ветировать любой законопроект, но его вето может быть преодолено парламентом. Большинство полномочий и реальная исполнительная власть сосредоточена в руках правительства во главе с премьером.
Нового главу государства избирали 300 человек. 150 из них – депутаты парламента, 21 – депутаты Верховного совета Аджарии, 20 – голоса от «Абхазской автономной республики» (Грузия не признает независимость Абхазии), оставшиеся 109 – представители местных властей. Для победы в первом туре кандидат должен был набрать хотя бы 200 голосов – это Кавелашвили удалось. Если бы он не смог набрать этого числа – во втором туре ему бы было достаточно обычного большинства (50% + один голос).
Согласно открытым данным, еще на конец ноября ГМ могла рассчитывать только на 156 голосов, остальные партии (включая оппозиционные, представители которых заявили о нежелании участвовать в голосовании) – на 124. Оставшиеся 20 – беспартийные. Но уже накануне дня выборов, к 13 декабря расклад сил немного изменился в пользу правительства. Тогда количество проправительственных выборщиков достигло 211. Это произошло из-за того, что оппозиция отказалась утверждать 55 своих выборщиков (из числа 109 представителей муниципалитетов). В итоге эти мандаты забрала ГМ.
Зурабишвили против «Мечты»
После 2018 г. в политических альянсах Грузии было много изменений. Одно из самых ярких – решение Зурабишвили сначала дистанцироваться, а затем и вовсе пойти против правящей ГМ и ее неофициального лидера и основателя, бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили. Причины были как внутренними, так и внешнеполитическими. К первым можно отнести нежелание Зурабишвили признавать итоги парламентских выборов, прошедших в октябре и завершившихся победой ГМ.
На внешнем контуре сторонников Иванишвили и президента разделила позиция по евроатлантической интеграции страны. Обе стороны выступают за нее, но партийное руководство ГМ не готово идти на уступки Брюсселю в таких вопросах, как введение санкций в отношении России. Это серьезно ударило по диалогу Тбилиси и Брюсселя о евроинтеграции. Ситуация дошла до того, что в июле 2024 г. посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил о решении отсрочить переговоры о вступлении Грузии в объединение.
В ст. 78 конституции страны прописано намерение Грузии стать членом ЕС и НАТО. Это положение было предложено и одобрено действующим правительством в новой версии конституции, вступившей в силу в 2018 г.
У предшественника Зурабишвили на посту президента Георгия Маргвелашвили (занимал пост в 2013-2018 гг.) была похожая история взаимодействия с ГМ. С 2012 по 2013 г. он был министром образования и науки, а позже Иванишвили поддержал его выдвижение в президенты. Но со временем Маргвелашвили часто критиковал действия правительства.
Дворец можно поменять, протесты – продолжить
То, что Зурабишвили уже заявила об отказе покидать Дворец Орбелиани, – скорее лозунг, нежели практика, рассуждает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Он объяснил, что после 16 декабря у Зурабишвили нет никаких юридически обоснованных прав оставаться во дворце и называть себя президентом.
«Кавелашвили условно может отправиться в предыдущую резиденцию президента Грузии – Авлабарский дворец [построен при Саакашвили, но в 2018 г. Зурабишвили отказалась его занимать. – "Ведомости"]», – сказал Муханов.
Но сейчас вопрос скорее не в том, сможет ли Кавелашвили победить – его победа очевидна, а в том, какая реакция будет у оппозиции и получится ли у нее восполнить протестный потенциал, продолжает Муханов. Эксперт объяснил, что пока уровень уличной активности оппозиции постепенно снижается.
Избрание Кавелашвили может увеличить протестный потенциал оппозиции, допускает Муханов. Но, по его мнению, это вряд ли будет иметь масштаб и продолжительность, которые могли бы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.
Муханов также подчеркнул отсутствие в оппозиции гарантированного единства. Примером этого является лидер одной из оппозиционных партий «Гахария для Грузии» Георгий Гахария. «Он всегда неким образом обособлен от оппозиции. Критикует правительство, но всегда отдельно. Не исключено, что он ведет торг с ГМ в обмен на места в каких-нибудь парламентских комитетах или другие уступки», – сказал Муханов.
Серьезно на ситуацию вряд ли повлияет и возможная негативная реакция ЕС или США, говорит политолог и специалист по Кавказу Артур Атаев. Он допустил усиление санкционного режима в отношении грузинских властей, но подчеркнул их способность сопротивляться этому давлению.
13 декабря на сайте госдепартамента США появилось объявление о введении визовых ограничений в отношении «ответственных за подрыв демократии в Грузии» или тех, кто является соучастником этого процесса. По данным ведомства, эти ограничения коснутся «приблизительно 20 человек, включая министров и членов парламента, сотрудников органов внутренних дел и внутренней безопасности, а также частных лиц».
Но так как президент является больше церемониальной фигурой, то ва-банк против нынешнего грузинского правительства, несмотря на надежды Зурабишвили и оппозиции, никто не пойдет, полагает Атаев.
Заявления США и ЕС о поддержке оппозиции таковыми во многом и останутся, уточнил Муханов: «Герчинский уже встретился с новым главой МИД Грузии Макой Бочоришвили [ 11 декабря. – «Ведомости»], легитимизировав тем самым правительство ГМ».
Эксперт предположил, что выбор Кавелашвили может вызвать негативную реакцию Польши, стран Прибалтики и Украины, но у стран Центральной Европы позиция более компромиссная. В этом плане «единой международной коалиции» против Иванишвили и ГМ тоже пока нет, резюмировал Муханов.