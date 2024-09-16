Основатель «Грузинской мечты» обещает суд над разжигателями войны 2008 года

Для Грузии очень болезненной является и тема перемещенных лиц – сотен тысяч грузин, бежавших из Абхазии в начале 1990-х гг. и из Южной Осетии и с прилегающих территорий во время двух конфликтов – 1992 и 2008 гг., напоминает Муханов. Согласно данным доклада генерального секретаря ООН от 29 апреля 2024 г., в настоящее время в Грузии насчитывается 295 831 внутренне перемещенное лицо, при этом в документе отмечается, что Сухум и Цхинвал «препятствуют» возвращению этнических грузин ограничениями на их перемещение и проживание. Но при этом, говорится в документе, «ранее» около 45 000 человек «по собственной инициативе» вернулись в Гальский район Абхазии, а в августе 2022 г. власти Южной Осетии приняли решение о частичном снятии ограничений на перемещение через КПП, включая этнических грузин.