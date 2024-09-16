Основатель «Грузинской мечты» обещает суд над разжигателями войны 2008 года

Основатель «Грузинской мечты» обещает суд над разжигателями войны 2008 годаЭто инструмент предвыборной борьбы, в том числе против Саакашвили
Власти Грузии после победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах 26 октября извинятся перед осетинами за начатую ныне осужденным на шесть лет президентом Михаилом Саакашвили в августе 2008 г. войну, а также придут к примирению с Южной Осетией. Инициаторы войны, включая Саакашвили и его соратников, будут преданы суду. Это 14 сентября на предвыборном митинге в Гори пообещал основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
«Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что предательское «Единое национальное движение» (далее ЕНД. – «Ведомости») в 2008 г. окунуло в пламя огня наших осетинских братьев и сестер», – сказал Иванишвили. Он подчеркнул, что правящей партии для суда над партией Саакашвили необходимо получить конституционное большинство в парламенте нового созыва.
Это не первое заявление такого рода из среды «Грузинской мечты» – в марте принадлежащий к этой партии спикер парламента страны Шалва Папуашвили назвал войну 2008 г. против Южной Осетии «политическим преступлением» Саакашвили и его партии ЕНД. «Тот факт, что война 2008 г. является как минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, не требует обсуждения», – говорил тогда Папуашвили. Он также допускал и расследование по этому поводу, хотя и отмечал, что «не знает, насколько это релевантно». А уже в августе действующий премьер Ираклий Кобахидзе допустил обращение в прокуратуру или конституционный суд об обстоятельствах начала войны 2008 г. Обвинял Саакашвили в инициации войны в августе 2023 г. тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Предложение об извинениях перед осетинской стороной направлено в первую очередь против Саакашвили и оппозиции в канун октябрьских выборов, а не является анонсом каких-то практических шагов по реальному урегулированию отношений между Тбилиси и Цхинвалом, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Эти заявления – часть кампании «Грузинской мечты» по демонстрации начала того конфликта экс-президентом и его сторонниками как авантюры, «торпедировавшей» нормальное экономическое развитие Грузии в предшествовавшие годы, отмечает заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований Вадим Муханов.
«Так «Грузинская мечта» напоминает о роковых для страны ошибках своих политических предшественников, подчеркивает, что проводит «работу над ошибками» и намерена их исправить», – говорит Муханов.
По мнению политолога и специалиста по Кавказу Артура Атаева, слова Иванишвили, а до этого, в более мягкой форме, Папуашвили и Кобахидзе, однозначный шаг в пользу того, чтобы повесить на экс-президента еще и клеймо военного преступника, а также дезавуировать его сторонников. «Саакашвили здесь – это собирательный образ оппозиции, а тренд на принесение извинений осетинам не поддерживает действующий президент Грузии Зурабишвили», – замечает Атаев.
Находящаяся в оппозиции правящей партии, хотя и формально беспартийная президент Грузии Саломе Зурабишвили называла Южную Осетию, или, согласно ее заявлению и грузинскому административно-территориальному устройству, Цхинвальский регион, занятой РФ «крупной военной базой», а жителей – работающими именно на эту базу и не имеющими политической воли для самостоятельности.
При этом, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты, эти заявления представителей «Грузинской мечты» звучат на фоне постепенного улучшения отношений союзной Цхинвалу России и Грузии в сфере экономики. Также косвенным свидетельством улучшения отношений между двумя странами может служить тот факт, что Тбилиси отказался идти на поводу у Киева и открывать «второй фронт» в противостоянии с Москвой, считает Атаев.
Для Грузии очень болезненной является и тема перемещенных лиц – сотен тысяч грузин, бежавших из Абхазии в начале 1990-х гг. и из Южной Осетии и с прилегающих территорий во время двух конфликтов – 1992 и 2008 гг., напоминает Муханов. Согласно данным доклада генерального секретаря ООН от 29 апреля 2024 г., в настоящее время в Грузии насчитывается 295 831 внутренне перемещенное лицо, при этом в документе отмечается, что Сухум и Цхинвал «препятствуют» возвращению этнических грузин ограничениями на их перемещение и проживание. Но при этом, говорится в документе, «ранее» около 45 000 человек «по собственной инициативе» вернулись в Гальский район Абхазии, а в августе 2022 г. власти Южной Осетии приняли решение о частичном снятии ограничений на перемещение через КПП, включая этнических грузин.
В мае 2024 г. премьер Кобахидзе заявил, что мечта Грузии – к 2030 г. объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу.
Но, по мнению Муханова, в текущих условиях вопросы, которые являются прологом для какого бы то ни было урегулирования отношений Сухума, Цхинвала и Тбилиси, непросто решить быстро, если вообще возможно. «Одномоментно примириться с осетинами и абхазами сложно еще и потому, что эти конфликты – они отнюдь не только в войне 2008 г. и даже не только в кровопролитных войнах начала 1990-х гг. В кратко- и среднесрочной перспективе Тбилиси разве что может упростить контакты жителей непризнаваемых государств с Грузией в рамках ныне замороженного курса «интеграции без признания».
Действительно, соглашается Муханов, разблокировка логистики в этой части Кавказа за счет окончательного урегулирования грузино-абхазского и осетино-грузинского конфликтов, в особенности железной дороги из Грузии через Абхазию в Россию, плодотворно бы отразилась на регионе. Но здесь играет роль оценка рисков, готовность инвестировать в подобные транспортные коридоры и наличие таких инвесторов, а также гарантии безопасности передвижения товаров, что было одним из поводов для войны в Абхазии в начале 1990-х гг. «При этом важно учитывать, что Грузия и Россия не единственные игроки здесь. Интересантами также являются Армения, Турция и Азербайджан, а также страны Запада. И интересы всех этих сторон отнюдь не совпадают», – заключил эксперт.