Президентом Грузии избран кандидат от «Грузинской мечты» Кавелашвили

14 декабря в Грузии состоялись президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Голосование началось в 9.00 в здании парламента страны. Президента выбирала коллегия из 300 выборщиков. ЦИК позднее сообщил, что выборы состоялись, поскольку в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков.