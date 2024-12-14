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Президентом Грузии избран кандидат от «Грузинской мечты» Кавелашвили

Ведомости

Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, сообщает ЦИК республики в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кавелашвили получил 224 голоса выборщиков из 225. По данным телеканала Mtavari, бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.

«Объявление о его избрании выборщики встретили продолжительными аплодисментами. Сейчас он лично принимает поздравления от единомышленников», – отмечает портал News Georgia.

14 декабря в Грузии состоялись президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Голосование началось в 9.00 в здании парламента страны. Президента выбирала коллегия из 300 выборщиков. ЦИК позднее сообщил, что выборы состоялись, поскольку в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков.

Выборы прошли на фоне протестов. На акции у здания парламента, как писали местные СМИ, появилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. 13 декабря она заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

Оппозиция ранее отказалась участвовать в выборах, так как считает результаты прошедших в октябре парламентских выборов нелегитимными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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