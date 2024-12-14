Президентом Грузии избран кандидат от «Грузинской мечты» Кавелашвили
Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, сообщает ЦИК республики в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Кавелашвили получил 224 голоса выборщиков из 225. По данным телеканала Mtavari, бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.
«Объявление о его избрании выборщики встретили продолжительными аплодисментами. Сейчас он лично принимает поздравления от единомышленников», – отмечает портал News Georgia.
14 декабря в Грузии состоялись президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Голосование началось в 9.00 в здании парламента страны. Президента выбирала коллегия из 300 выборщиков. ЦИК позднее сообщил, что выборы состоялись, поскольку в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков.
Выборы прошли на фоне протестов. На акции у здания парламента, как писали местные СМИ, появилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. 13 декабря она заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.
Оппозиция ранее отказалась участвовать в выборах, так как считает результаты прошедших в октябре парламентских выборов нелегитимными.