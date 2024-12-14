ЦИК Грузии признал состоявшимися выборы президента
Президентские выборы в Грузии состоялись, в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. Об этом сообщила пресс-спикер центризбиркома республики Натия Иоселиани, передает «Sputnik Грузия».
«Процесс голосования продлится до 14:00 (13:00 мск), однако к 11:30 (10:30 мск) в нем приняли участие уже 170 членов коллегии. Соответственно, выборы считаются состоявшимися», – пояснила Иоселиани.
14 декабря в Грузии начались президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Голосование началось в 9.00 в здании парламента страны. Президента выберет коллегия из 300 выборщиков. Для избрания кандидата в первом туре необходимо не менее 200 голосов выборщиков.
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в стране в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. Грузинские СМИ писали, что правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих, а протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.