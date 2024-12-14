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ЦИК Грузии признал состоявшимися выборы президента

Ведомости

Президентские выборы в Грузии состоялись, в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. Об этом сообщила пресс-спикер центризбиркома республики Натия Иоселиани, передает «Sputnik Грузия».

«Процесс голосования продлится до 14:00 (13:00 мск), однако к 11:30 (10:30 мск) в нем приняли участие уже 170 членов коллегии. Соответственно, выборы считаются состоявшимися», – пояснила Иоселиани.

14 декабря в Грузии начались президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Голосование началось в 9.00 в здании парламента страны. Президента выберет коллегия из 300 выборщиков. Для избрания кандидата в первом туре необходимо не менее 200 голосов выборщиков.

Выборы проходят на фоне протестов, на акции у здания парламента, по данным местных СМИ, появилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. 13 декабря Зурабишвили заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в стране в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. Грузинские СМИ писали, что правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих, а протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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