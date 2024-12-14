В Грузии коллегия выборщиков приступила к избранию президента

В Грузии коллегия выборщиков приступила к избранию президентаЕдинственным кандидатом стал выдвинутый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили
В Грузии начались президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили.
Голосование началось в 9.00 в здании парламента республики. Президента страны выберет коллегия из 300 выборщиков. Для избрания кандидата в первом туре необходимо не менее 200 голосов выборщиков, передает портал News Georgia.
Впервые в стране жители Грузии не голосуют напрямую, отмечает портал. Голосование продлится до 14:00, после чего ЦИК подведет итоги выборов. Кавелашвили на пост президента выдвинула правящая партия «Грузинская мечта», которая по результатам октябрьских выборов в парламент сохранила большинство.
Оппозиция не участвует в работе парламента и не выдвигала своих кандидатов, а президент республики Саломе Зурабишвили назвала выборы «пародией» и «провокацией», пишет News Georgia. Она также заявила, что не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.
Выборы 14 декабря проходят на фоне протестов, на акции у здания парламента, по данным СМИ, появилась Зурабишвили.
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По данным местных СМИ, правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих, а протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.