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В Грузии коллегия выборщиков приступила к избранию президента

Единственным кандидатом стал выдвинутый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили
Ведомости

В Грузии начались президентские выборы, единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили.

Голосование началось в 9.00 в здании парламента республики. Президента страны выберет коллегия из 300 выборщиков. Для избрания кандидата в первом туре необходимо не менее 200 голосов выборщиков, передает портал News Georgia.

Впервые в стране жители Грузии не голосуют напрямую, отмечает портал. Голосование продлится до 14:00, после чего ЦИК подведет итоги выборов. Кавелашвили на пост президента выдвинула правящая партия «Грузинская мечта», которая по результатам октябрьских выборов в парламент сохранила большинство.

Оппозиция не участвует в работе парламента и не выдвигала своих кандидатов, а президент республики Саломе Зурабишвили назвала выборы «пародией» и «провокацией», пишет News Georgia. Она также заявила, что не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

Выборы 14 декабря проходят на фоне протестов, на акции у здания парламента, по данным СМИ, появилась Зурабишвили.

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По данным местных СМИ, правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих, а протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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