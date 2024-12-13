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Грузинский парламент запретил ношение масок на митингах

Ведомости

Парламент Грузии большинством голосов принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста, передает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию заседания.

«За» было отдано 82 голоса, ни одного против. О намерении грузинских властей запретить протестующим закрывать лица масками и другими элементами одежды стало известно 8 декабря. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, законопроект призван защитить граждан от насилия во время общих собраний.

Запрет был распространен на очки, респираторы и противогазы, которые также закрывают лицо. С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

По заявлению МВД Грузии, протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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