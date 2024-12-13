Грузинский парламент запретил ношение масок на митингах
Парламент Грузии большинством голосов принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица во время акций протеста, передает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию заседания.
«За» было отдано 82 голоса, ни одного против. О намерении грузинских властей запретить протестующим закрывать лица масками и другими элементами одежды стало известно 8 декабря. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, законопроект призван защитить граждан от насилия во время общих собраний.
Запрет был распространен на очки, респираторы и противогазы, которые также закрывают лицо. С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
По заявлению МВД Грузии, протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов.