В Грузии участникам митингов запретят носить маски
В Грузии запретят скрывать лица во время митингов, соответствующий закон будет принят до конца года, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Сложно в этой ситуации реагировать – ходят в масках все кому не лень», – сказал Кобахидзе.
По данным портала, запрет будет распространяться на очки, респираторы и противогазы, которые также закрывают лицо. При этом в правящей партии «Грузинская мечта» пока не придумали, как будут наказывать нарушителей.
7 декабря стало 10-м днем протестов в Грузии, которые начались в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция. В ночь на 7 декабря в больницы были госпитализированы девять человек, передавал «Sputnik Грузия». МВД сообщило о задержании 48 человек. На следующий день протесты продолжились, акция у парламента в Тбилиси завершилась ночью. Разгона митинга не было, но произошла «серия нападений на протестующих, журналистов и оппозиционных политиков», писал News Georgia.