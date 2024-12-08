В Грузии участникам митингов запретят носить маски

7 декабря стало 10-м днем протестов в Грузии, которые начались в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция. В ночь на 7 декабря в больницы были госпитализированы девять человек, передавал «Sputnik Грузия». МВД сообщило о задержании 48 человек. На следующий день протесты продолжились, акция у парламента в Тбилиси завершилась ночью. Разгона митинга не было, но произошла «серия нападений на протестующих, журналистов и оппозиционных политиков», писал News Georgia.