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В Грузии участникам митингов запретят носить маски

Ведомости

В Грузии запретят скрывать лица во время митингов, соответствующий закон будет принят до конца года, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Инициатива «поможет предотвратить насилие», приводит его слова News Georgia.

«Сложно в этой ситуации реагировать – ходят в масках все кому не лень», – сказал Кобахидзе.

По данным портала, запрет будет распространяться на очки, респираторы и противогазы, которые также закрывают лицо. При этом в правящей партии «Грузинская мечта» пока не придумали, как будут наказывать нарушителей.

7 декабря стало 10-м днем протестов в Грузии, которые начались в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция. В ночь на 7 декабря в больницы были госпитализированы девять человек, передавал «Sputnik Грузия». МВД сообщило о задержании 48 человек. На следующий день протесты продолжились, акция у парламента в Тбилиси завершилась ночью. Разгона митинга не было, но произошла «серия нападений на протестующих, журналистов и оппозиционных политиков», писал News Georgia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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