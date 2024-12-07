После ночного митинга в Тбилиси в больницы попали девять человек
С очередной акции протеста в Тбилиси в больницы были госпитализированы девять человек, двое из них остаются на лечении, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на минздрав.
По данным ведомства, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом. В больнице остаются два человека, остальных пострадавших уже выписали.
На акции в Тбилиси задержали и избили 19-летнего парня с тяжелой эпилепсией, передает также News Georgia. Молодого человека позднее отпустили, ему предстоит пройти обследование, сообщили его родственники.
7 декабря - 10-й день протестов в Грузии, которые начались в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция. По данным МВД республики, в ходе последнего митинга были задержаны 48 человек, им вменяется неповиновение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство.