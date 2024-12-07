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После ночного митинга в Тбилиси в больницы попали девять человек

Ведомости

С очередной акции протеста в Тбилиси в больницы были госпитализированы девять человек, двое из них остаются на лечении, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на минздрав.

По данным ведомства, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом. В больнице остаются два человека, остальных пострадавших уже выписали.

На акции в Тбилиси задержали и избили 19-летнего парня с тяжелой эпилепсией, передает также News Georgia. Молодого человека позднее отпустили, ему предстоит пройти обследование, сообщили его родственники.

7 декабря - 10-й день протестов в Грузии, которые начались в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. До этого массовые митинги прошли на фоне результатов парламентских выборов, которые не признала оппозиция. По данным МВД республики, в ходе последнего митинга были задержаны 48 человек, им вменяется неповиновение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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