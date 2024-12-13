Зурабишвили намерена остаться в президентском дворце после окончания полномочий

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По данным местных СМИ, правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.