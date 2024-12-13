Зурабишвили намерена остаться в президентском дворце после окончания полномочий
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен. Об этом она заявила во время телеобращения.
«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», – сказала Зурабишвили (цитата по ТАСС).
10 декабря Зурабишвили сообщила, что перед президентским дворцом в Тбилиси, где мэрия города обычно устраивает новогодний «городок», установили поезд. «Посмотрим, кто поедет», – написала она на своей странице в соцсети Facebook
26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование выдвинула и Зурабишвили. 30 ноября президент Грузии объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий, поскольку парламент является «нелегитимным».
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По данным местных СМИ, правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.
3 декабря «Ведомости» писали, что Конституционный суд Грузии не принял в производство иск Зурабишвили о признании прошедших в стране парламентских выборов неконституционными.