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Зурабишвили намерена остаться в президентском дворце после окончания полномочий

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен. Об этом она заявила во время телеобращения.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», – сказала Зурабишвили (цитата по ТАСС).

10 декабря Зурабишвили сообщила, что перед президентским дворцом в Тбилиси, где мэрия города обычно устраивает новогодний «городок», установили поезд. «Посмотрим, кто поедет», – написала она на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование выдвинула и Зурабишвили. 30 ноября президент Грузии объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий, поскольку парламент является «нелегитимным».

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки. По данным местных СМИ, правоохранители использовали перцовые баллончики и водометы для разгона митингующих. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.

3 декабря «Ведомости» писали, что Конституционный суд Грузии не принял в производство иск Зурабишвили о признании прошедших в стране парламентских выборов неконституционными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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