Президент Грузии рассказала об установке поезда перед ее дворцом
В Тбилиси перед президентским дворцом, где мэрия города обычно устраивает новогодний «городок», установили поезд. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Посмотрим, кто поедет», – написала Зурабишвили.
В ноябре в Грузии начались массовые протесты. Это произошло после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы для разгона толпы. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.
7 декабря с очередной акции протеста в Тбилиси в больницы госпитализировали девять человек. По данным грузинского минздрава, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом.