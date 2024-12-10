Президент Грузии рассказала об установке поезда перед ее дворцом

В ноябре в Грузии начались массовые протесты. Это произошло после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы для разгона толпы. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.