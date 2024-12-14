Президента Грузии заметили рядом с протестующими в день выборов

В республике после парламентских выборов проходят акции протеста. По результатам голосования в конце октября правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование выдвинула и Зурабишвили. 4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.