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Президента Грузии заметили рядом с протестующими в день выборов

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла у здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы нового главы государства. На проспекте Руставели в это же время проходит акция протеста против выборов, передают ТАСС и грузинские СМИ.

В Грузии 14 декабря начались президентские выборы. Единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Впервые жители Грузии не голосуют напрямую – президента выбирает коллегия из 300 выборщиков.

Зурабишвили «демонстративно прошла» по проспекту Руставели, где проходит митинг против выборов, пишет ТАСС. По данным агентства, она не остановилась и не сделала никаких заявлений. Вероятнее всего, как отмечается, глава государства направилась к президентскому дворцу.

Президент прошла в сопровождении нескольких сотрудников охраны от площади Свободы до Кашветской церкви, прежде чем спуститься к своей резиденции, передает также News Georgia. По данным портала, Зурабишвили живет недалеко от улицы Георгия Атонели, где расположен президентский дворец, и обычно ходит на работу пешком, но другим маршрутом.

Грузинская оппозиция не выдвигала своих кандидатов на выборы, а президент республики Саломе Зурабишвили назвала их пародией и провокацией, писал News Georgia. Она также заявила, что не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

В республике после парламентских выборов проходят акции протеста. По результатам голосования в конце октября правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование выдвинула и Зурабишвили. 4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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