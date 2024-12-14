Президента Грузии заметили рядом с протестующими в день выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла у здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы нового главы государства. На проспекте Руставели в это же время проходит акция протеста против выборов, передают ТАСС и грузинские СМИ.
В Грузии 14 декабря начались президентские выборы. Единственным претендентом на пост главы государства выдвинут бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Впервые жители Грузии не голосуют напрямую – президента выбирает коллегия из 300 выборщиков.
Зурабишвили «демонстративно прошла» по проспекту Руставели, где проходит митинг против выборов, пишет ТАСС. По данным агентства, она не остановилась и не сделала никаких заявлений. Вероятнее всего, как отмечается, глава государства направилась к президентскому дворцу.
Президент прошла в сопровождении нескольких сотрудников охраны от площади Свободы до Кашветской церкви, прежде чем спуститься к своей резиденции, передает также News Georgia. По данным портала, Зурабишвили живет недалеко от улицы Георгия Атонели, где расположен президентский дворец, и обычно ходит на работу пешком, но другим маршрутом.
Грузинская оппозиция не выдвигала своих кандидатов на выборы, а президент республики Саломе Зурабишвили назвала их пародией и провокацией, писал News Georgia. Она также заявила, что не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.
В республике после парламентских выборов проходят акции протеста. По результатам голосования в конце октября правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование выдвинула и Зурабишвили. 4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Очередная волна протестов началась в республике в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.