Блинкен: США готовят санкции против Грузии из-за протестов
США намерены ввести новые санкции против Грузии на фоне продолжающихся неделю протестов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен заявил, что Соединенные Штаты являются партнером Грузии, и подчеркнул, что это партнерство основано на общей приверженности свободе и демократии, а также на стремлении видеть Грузию в евроатлантической семье. Он также подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил приверженность демократическим устремлениям грузинского народа.
Госсекретарь в своем заявлении решительно осудил действия партии «Грузинская мечта» против протестующих граждан, представителей СМИ и оппозиции. Он призвал прекратить репрессивную тактику и подчеркнул, что задержанные за реализацию своих прав на мирные собрания и свободу выражения должны быть немедленно освобождены, а виновные в незаконном применении силы – привлечены к ответственности.
Блинкен заверил, что США солидарны с грузинским народом и его демократическими устремлениями. Он отметил, что лица, подрывающие демократические процессы или подавляющие права граждан Грузии, будут привлечены к ответственности.
Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.
Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Литва также запретила въезд лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.