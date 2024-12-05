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Блинкен: США готовят санкции против Грузии из-за протестов

Ведомости

США намерены ввести новые санкции против Грузии на фоне продолжающихся неделю протестов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты являются партнером Грузии, и подчеркнул, что это партнерство основано на общей приверженности свободе и демократии, а также на стремлении видеть Грузию в евроатлантической семье. Он также подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил приверженность демократическим устремлениям грузинского народа.

Госсекретарь в своем заявлении решительно осудил действия партии «Грузинская мечта» против протестующих граждан, представителей СМИ и оппозиции. Он призвал прекратить репрессивную тактику и подчеркнул, что задержанные за реализацию своих прав на мирные собрания и свободу выражения должны быть немедленно освобождены, а виновные в незаконном применении силы – привлечены к ответственности.

Блинкен заверил, что США солидарны с грузинским народом и его демократическими устремлениями. Он отметил, что лица, подрывающие демократические процессы или подавляющие права граждан Грузии, будут привлечены к ответственности.

Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.

Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Литва также запретила въезд лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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