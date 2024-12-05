Блинкен: США готовят санкции против Грузии из-за протестов

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты являются партнером Грузии, и подчеркнул, что это партнерство основано на общей приверженности свободе и демократии, а также на стремлении видеть Грузию в евроатлантической семье. Он также подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил приверженность демократическим устремлениям грузинского народа.