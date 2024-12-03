Как прошли пятые сутки протестов в Грузии

Протесты в Тбилиси продолжились в ночь на 3 декабря, полиция в очередной раз оттеснила толпу от здания парламента и центра города. Участники акции вновь применяли пиротехнику и бутылки, полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. По данным NewsGeorgia, 2 декабря в некоторых частях Тбилиси к акциям присоединились старшеклассники. В центре города у главного корпуса Тбилисского государственного университета вечером 2 декабря собрались студенты. Они прошли по проспекту Чавчавадзе в сторону центра. На проспекте Руставели, рядом с парламентом Грузии, образовался новый митинг. Через несколько часов МВД призвало участников акции разойтись, начались задержания. Протестующие использовали пиротехнику, а полиция применила слезоточивый газ. Участники акции в очередной раз строили баррикады из мусорных контейнеров и разжигали костры, чтобы защитить себя от спецназа.