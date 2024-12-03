Как прошли пятые сутки протестов в Грузии

Как прошли пятые сутки протестов в ГрузииНе исключаются аресты лидеров оппозиции, поощрявших насилие
Протесты в Тбилиси продолжились в ночь на 3 декабря, полиция в очередной раз оттеснила толпу от здания парламента и центра города. Участники акции вновь применяли пиротехнику и бутылки, полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. По данным NewsGeorgia, 2 декабря в некоторых частях Тбилиси к акциям присоединились старшеклассники. В центре города у главного корпуса Тбилисского государственного университета вечером 2 декабря собрались студенты. Они прошли по проспекту Чавчавадзе в сторону центра. На проспекте Руставели, рядом с парламентом Грузии, образовался новый митинг. Через несколько часов МВД призвало участников акции разойтись, начались задержания. Протестующие использовали пиротехнику, а полиция применила слезоточивый газ. Участники акции в очередной раз строили баррикады из мусорных контейнеров и разжигали костры, чтобы защитить себя от спецназа.
Примерно в полночь часть митинга переместилась на Площадь республики, где акция приобрела более умеренный характер. 3 декабря около 6 утра по московскому времени протестующие заблокировали проспект Чавчавадзе возле первого корпуса Тбилисского государственного университета. Полиция и спецназ применили водомет, после чего протестующие покинули эту территорию.
МВД Грузии сообщило, что минувшей ночью в Тбилиси были задержаны 34 участника акции, 36 человек были оштрафованы. Кроме того, 12 силовиков получили ранения. По предварительным данным, количество пострадавших среди демонстрантов составляет несколько десятков. Госпитализированы 26 человек, из них трое – сотрудники МВД.
Таким образом, всего за все время новой волны протестов с 28 ноября были задержаны более 250 протестующих, пострадали как минимум 125 представителей силовых структур. В медучреждения были госпитализированы 147 пострадавших. Общее количество пострадавших среди участников акций неизвестно.
Премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе выразил сожаление по поводу всех раненых, а также заявил, что «организаторы насилия» не смогут уйти от ответственности. «Нам жаль каждого раненого полицейского, протестующего и журналиста. Конечно, те политики, которые организовали это насилие, но скрылись в своих кабинетах, не смогут уйти от ответственности за события. Также напомним, что в эти дни в офисах скрывались и лидеры богатых НПО, участвовавшие в поддержке этих насильственных событий», – заявил Кобахидзе.
Кобахидзе также выразил благодарность МВД и оценил работу ведомства, отметив высокий стандарт, «даже выше, чем американский или европейский».
Конституционный суд Грузии при этом не принял 3 декабря в производство иск президента Саломе Зурабишвили о признании прошедших 26 октября парламентских выборов неконституционными, следует из опубликованного постановления суда.
Акции протеста оппозиции возобновились с новой силой в Грузии 28 ноября, после того как в правительстве заявили о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 г.
После решения Конституционного суда Грузии у оппозиции не остается легальных инструментов для оспаривания результатов выборов, отмечает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, есть вероятность того, что власти Грузии объявят оппозиционные партии неконституционными. «Я бы не исключал, что будут уголовные дела, причем по тяжким статьям, против лидеров некоторых партий, вряд ли всех. “Грузинская мечта” не заинтересована в том, чтобы остаться в Грузии единственной партией», – сказал эксперт. Помимо этого, правящая партия, вероятнее всего, будет призывать некоторые оппозиционные партии войти в парламент, заключил он.