Премьер Грузии заявил о провале четвертой попытки оппозиции устроить революцию
Очередная попытка оппозиции Грузии устроить в стране революцию провалилась, заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Так он прокомментировал происходящие в стране с конца ноября массовые протесты граждан.
«За эти четыре года мы прошли через четыре попытки [устроить] революции-нацмайданы. <…> Сейчас видно, что выветрилось много ресурсов за эти четыре года. Соответственно, четвертая волна революции была намного слабее, чем могла быть», – сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).
Он отметил, что первая попытка «устроить нацмайдан» была в июне 2022 г., когда Грузии не присвоили статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) и оппозиция потребовала отставки правительства. Весной 2023 г. была вторая попытка, а весной этого года – третья.
Протесты в Грузии начались с 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
30 ноября служба госбезопасности Грузии опубликовала заявление о том, что митинги в Тбилиси указывают на попытку насильственного захвата власти в республике. В тот же день Зурабишвили в видеообращении подтвердила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».