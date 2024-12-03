Премьер Грузии заявил о провале четвертой попытки оппозиции устроить революцию

«За эти четыре года мы прошли через четыре попытки [устроить] революции-нацмайданы. <…> Сейчас видно, что выветрилось много ресурсов за эти четыре года. Соответственно, четвертая волна революции была намного слабее, чем могла быть», – сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).