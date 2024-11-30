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Служба госбезопасности Грузии считает митинги попыткой силой захватить власть

Ведомости

Митинги в Тбилиси указывают на то, что в Грузии предпринимается попытка насильственного захвата власти. Такое заявление опубликовало служба госбезопасности республики, пишет ТАСС.

«Группа лиц во время акций около парламента Грузии старается устроить провокации, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев лидерами конкретных политических партий и руководителями неправительственных организаций, главной целью которых является захват власти насильственным путем», – сказано в заявлении.

В службе госбезопасности добавили, что расследование происходящего ведется по ст. 315 УК Грузии (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя).

Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

Для разгона митинга полиция применяла водометы, дубинки и слезоточивый газ, сообщил телеканал «Рустави 2». По данным на 30 ноября, силовики задержали 107 человек. В МВД Грузии также обвинили протестующих в насильственном действиях, из-за которых были серьезно ранены 42 полицейских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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