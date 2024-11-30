Служба госбезопасности Грузии считает митинги попыткой силой захватить власть
Митинги в Тбилиси указывают на то, что в Грузии предпринимается попытка насильственного захвата власти. Такое заявление опубликовало служба госбезопасности республики, пишет ТАСС.
«Группа лиц во время акций около парламента Грузии старается устроить провокации, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев лидерами конкретных политических партий и руководителями неправительственных организаций, главной целью которых является захват власти насильственным путем», – сказано в заявлении.
В службе госбезопасности добавили, что расследование происходящего ведется по ст. 315 УК Грузии (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя).
Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
Для разгона митинга полиция применяла водометы, дубинки и слезоточивый газ, сообщил телеканал «Рустави 2». По данным на 30 ноября, силовики задержали 107 человек. В МВД Грузии также обвинили протестующих в насильственном действиях, из-за которых были серьезно ранены 42 полицейских.