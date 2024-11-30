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МВД Грузии: 42 правоохранителя серьезно ранены протестующими в Тбилиси

Ведомости

В Тбилиси из-за неправомерных действий протестующих пострадали 42 сотрудника министерства внутренних дел Грузии. Об этом на брифинге сообщил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.

«В течение двух дней подряд 42 сотрудника МВД были серьезно ранены в результате насильственных действий участников митинга. Они были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами с места проведения манифестации, включая ожоги и переломы костей», – говорится в заявлении Дарахвелидзе, опубликованном на сайте МВД Грузии.

По информации замглавы ведомства, протестующие бросали в полицейских камни, стеклянные бутылки, пиротехнику, различные железные предметы, яйца и краски, при этом словесно оскорбляя их. Участники митинга также нанесли ущерб частной и муниципальной инфраструктуре, расположенной в окрестностях, подожгли мусорные баки и деревянные скамейки, утверждают в МВД.

В ведомстве призвали граждан выражать протест, не нарушая правовые нормы.

«В противном случае министерство внутренних дел примет все предусмотренные законом меры в рамках своих полномочий для деэскалации ситуации», – подчеркнул Дарахвелидзе.

Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся в открытом конфликте с «Грузинской мечтой». Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов.

Для разгона протестующих полиция применяла водометы, дубинки и слезоточивый газ, сообщил телеканал «Рустави 2». По данным на 30 ноября, силовики задержали 107 участников митингов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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