МВД Грузии: 42 правоохранителя серьезно ранены протестующими в Тбилиси
В Тбилиси из-за неправомерных действий протестующих пострадали 42 сотрудника министерства внутренних дел Грузии. Об этом на брифинге сообщил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.
«В течение двух дней подряд 42 сотрудника МВД были серьезно ранены в результате насильственных действий участников митинга. Они были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами с места проведения манифестации, включая ожоги и переломы костей», – говорится в заявлении Дарахвелидзе, опубликованном на сайте МВД Грузии.
По информации замглавы ведомства, протестующие бросали в полицейских камни, стеклянные бутылки, пиротехнику, различные железные предметы, яйца и краски, при этом словесно оскорбляя их. Участники митинга также нанесли ущерб частной и муниципальной инфраструктуре, расположенной в окрестностях, подожгли мусорные баки и деревянные скамейки, утверждают в МВД.
В ведомстве призвали граждан выражать протест, не нарушая правовые нормы.
«В противном случае министерство внутренних дел примет все предусмотренные законом меры в рамках своих полномочий для деэскалации ситуации», – подчеркнул Дарахвелидзе.
Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим у здания парламента присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся в открытом конфликте с «Грузинской мечтой». Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов.
Для разгона протестующих полиция применяла водометы, дубинки и слезоточивый газ, сообщил телеканал «Рустави 2». По данным на 30 ноября, силовики задержали 107 участников митингов.