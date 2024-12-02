После очередной ночи протестов в Тбилиси демонстранты разошлись

После очередной ночи протестов в Тбилиси демонстранты разошлисьПрезидент призывает школы присоединиться к протестующим
В ночь с 1 на 2 декабря в ходе протестов в Тбилиси пострадал 21 сотрудник МВД. Протестующие применяли пиротехнику, бросали камни и бутылки. Сотрудники спецназа оттеснили участников митинга сначала от здания парламента, а затем и из центра города. Для разгона толпы силовики использовали спецтехнику, включая водометы, а также слезоточивый газ. К протестам планируют присоединиться школы и университеты.
Акции протеста начались 28 ноября из-за решения правительства приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 г. По сообщению МВД, в ходе протестов у здания парламента были арестованы три человека по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества. Помимо этого пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов. Всего с 28 ноября в столкновениях с протестующими пострадали 113 представителей силовых структур и более 200 человек были задержаны.
Министр здравоохранения Грузии Михеил Сарджвеладзе сообщил, что в ходе вчерашних протестных акций были госпитализированы 37 человек. Из них 24 – это участники акций, а 12 – полицейские.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети X сообщила, что, по словам адвокатов, представляющих интересы задержанных, некоторые люди подвергались систематическим избиениям в период между арестом и отправкой в места содержания под стражей.
Зурабишвили также призвала школы присоединиться к протестам. В своем сообщении в социальной сети X она написала: «После университетов настало время для школ выразить свою солидарность с протестами, которые проходят по всей Грузии».
Ряд школ и университетов Грузии объявили о прекращении учебного процесса, чтобы принять участие в митингах. Об этом решении сообщили несколько учебных заведений из разных городов страны, сообщает Newsgeorgia. В некоторых случаях бойкот сопровождался заявлениями о готовности студентов и преподавателей присоединиться к протестным акциям. Так, 2 декабря преподаватели университета Илии анонсировали митинг в Тбилиси, который должен был состояться в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Кроме того, студенты Свободного и Аграрного университетов в Грузии объявили о своей солидарности с протестующими против приостановки евроинтеграции.
Министр образования Грузии Александр Цуладзе потребовал, чтобы государственные школы и вузы «немедленно возобновили» учебный процесс. Премьер-министр Кобахидзе призвал «деполитизировать школы».
В ночь на 2 декабря был также задержан один из лидеров оппозиционной коалиции «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Об этом сообщает издание Tabula. Как уточняется, Джапаридзе и другие участники акции были задержаны после того, как они заблокировали проспект Чавчавадзе, используя мусорные контейнеры.
Кобахидзе допустил обращение в Конституционный суд для признания регистрации оппозиционных партий недействительной. «Они (протестующие. – «Ведомости») в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными», – заявил Кобахидзе на первом заседании нового правительства Грузии.
1 декабря ТАСС сообщал, что за участие в беспорядках полиция в Тбилиси задержала восемь граждан России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об этих людях, но через представителей в Грузии (интересы России представляет Швейцария. – «Ведомости») властям могут быть заданы вопросы о них.
В протесты вовлечено не так много людей и полиция справляется, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, массовость и насильственный потенциал протеста будут постепенно сокращаться, так как людям нужно будет вернуться к своим обязанностям и зарабатывать себе на жизнь. «Каждый протест имеет обыкновение выдыхаться», – говорит он. При этом, вероятнее всего, после выборов президента Грузии протест оппозиции может вспыхнуть новой волной, считает эксперт. Но уже в начале года ситуация стабилизируется, резюмирует Силаев.