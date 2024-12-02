После очередной ночи протестов в Тбилиси демонстранты разошлись

В протесты вовлечено не так много людей и полиция справляется, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, массовость и насильственный потенциал протеста будут постепенно сокращаться, так как людям нужно будет вернуться к своим обязанностям и зарабатывать себе на жизнь. «Каждый протест имеет обыкновение выдыхаться», – говорит он. При этом, вероятнее всего, после выборов президента Грузии протест оппозиции может вспыхнуть новой волной, считает эксперт. Но уже в начале года ситуация стабилизируется, резюмирует Силаев.