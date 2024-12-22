Зурабишвили потребовала назначить дату новых парламентских выборов в Грузии
«Я жду ответа от властей в течение недели о дате проведения новых выборов», – подчеркнула она.
Ее выступление на проспекте Руставели в Тбилиси было временно прервано из-за отключения микрофона, но Зурабишвили продолжила речь, используя мегафон. По данным местных СМИ, на акции присутствуют тысячи протестующих – значительно больше, чем на предыдущих митингах.
Полномочия президента Зурабишвили истекают 29 декабря, когда состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. При этом Зурабишвили ранее заявила, что считает выборы президента нелегитимными и отказывается покидать пост до назначения новых парламентских выборов.
Президентские выборы в Грузии впервые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции. Оппозиционные партии не признают результаты октябрьских парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».