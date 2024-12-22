Зурабишвили потребовала назначить дату новых парламентских выборов в Грузии

Ее выступление на проспекте Руставели в Тбилиси было временно прервано из-за отключения микрофона, но Зурабишвили продолжила речь, используя мегафон. По данным местных СМИ, на акции присутствуют тысячи протестующих – значительно больше, чем на предыдущих митингах.