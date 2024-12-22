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Зурабишвили потребовала назначить дату новых парламентских выборов в Грузии

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста в Тбилиси заявила, что ждет от правящей партии «Грузинская мечта» определения даты новых парламентских выборов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я жду ответа от властей в течение недели о дате проведения новых выборов», – подчеркнула она.

Ее выступление на проспекте Руставели в Тбилиси было временно прервано из-за отключения микрофона, но Зурабишвили продолжила речь, используя мегафон. По данным местных СМИ, на акции присутствуют тысячи протестующих – значительно больше, чем на предыдущих митингах.

Полномочия президента Зурабишвили истекают 29 декабря, когда состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. При этом Зурабишвили ранее заявила, что считает выборы президента нелегитимными и отказывается покидать пост до назначения новых парламентских выборов.

Президентские выборы в Грузии впервые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции. Оппозиционные партии не признают результаты октябрьских парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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