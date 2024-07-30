Кобахидзе назвал условие открытия «второго фронта» против России

«Теоретически, если мы допустим возвращение «Национального движения», мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь «второй фронт». Они даже не будут оформлять все это как пиар. Они возьмутся за дело», – заявил Кобахидзе.