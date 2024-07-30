Кобахидзе назвал условие открытия «второго фронта» против России
При победе на выборах в Грузии партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» не пройдет и недели, как будет открыт «второй фронт» против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает грузинский «Первый канал».
«Теоретически, если мы допустим возвращение «Национального движения», мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь «второй фронт». Они даже не будут оформлять все это как пиар. Они возьмутся за дело», – заявил Кобахидзе.
Он назвал избрание «Грузинской мечты» необходимым условием для «дальнейшего продвижения страны по всем направлениям, в том числе по пути европейской интеграции».
В сентябре 2022 г. после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России Кохабидзе отмечал, что руководство Грузии может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Он также подчеркивал, что власти страны не поддерживают эту идею.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 г. В феврале сообщалось, что Саакашвили намерен активно участвовать в предвыборной кампании своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавить комитет политической активности партии. Экс-президент отмечал, что на выборах решается вопрос «существования или несуществования Грузии, здесь решается, будет ли у нас будущее или нет, или это будущее безнадежно потеряно».