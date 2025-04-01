Парламент Грузии принял закон о возвращении в УК статьи о государственной измене

Согласно принятому закону, государственной изменой будут считаться: нарушение территориальной целостности страны, заключение неконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, вступление в иностранную разведывательную службу, нарушение обороноспособности страны, разглашение государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии, а также саботаж или оказание помощи иностранному государству или иностранной организации.