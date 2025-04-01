Парламент Грузии принял закон о возвращении в УК статьи о государственной измене
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял закон о возвращении в уголовное законодательство статьи о государственной измене, сообщает телеканал Imedi.
По информации телеканала, инициатива была поддержана единогласно 86 депутатами.
Согласно принятому закону, государственной изменой будут считаться: нарушение территориальной целостности страны, заключение неконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, вступление в иностранную разведывательную службу, нарушение обороноспособности страны, разглашение государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии, а также саботаж или оказание помощи иностранному государству или иностранной организации.
Как сообщает Imedi, авторами и инициаторами проекта выступили члены фракции «Грузинская мечта» и политической группы «Власть народа».
1 апреля парламент Грузии также принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 г. «За» проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.