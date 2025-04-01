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Парламент Грузии принял закон о возвращении в УК статьи о государственной измене

Ведомости

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял закон о возвращении в уголовное законодательство статьи о государственной измене, сообщает телеканал Imedi.

По информации телеканала, инициатива была поддержана единогласно 86 депутатами.

Согласно принятому закону, государственной изменой будут считаться: нарушение территориальной целостности страны, заключение неконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, вступление в иностранную разведывательную службу, нарушение обороноспособности страны, разглашение государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии, а также саботаж или оказание помощи иностранному государству или иностранной организации.

Как сообщает Imedi, авторами и инициаторами проекта выступили члены фракции «Грузинская мечта» и политической группы «Власть народа».

1 апреля парламент Грузии также принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 г. «За» проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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