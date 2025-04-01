Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Ранее в Грузии уже пытались принять закон об иноагентах, основу которого составлял переработанный закон США, но оппозиция решила этому помешать. По ее мнению, этот закон был скопирован с российского, что вызвало протесты. При этом, отмечает эксперт, критика в отношении закона исходила из того, что под него могут попасть в том числе и западные компании.