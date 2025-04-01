Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентахВ 2023 году его принятие было отложено из-за протестов
Парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 г. «За» проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто. Пленарное заседание проходило в прямом эфире на сайте парламента.
17 февраля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пояснил, что FARA служит для предотвращения любых спекуляций в отношении «закона о прозрачности иностранного влияния».
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в марте отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан экс-президентом Саломе Зурабишвили в конституционный суд.
Власти Грузии сознательно пошли на обострение политической ситуации в стране, приняв закон, аналогичный американскому FARA, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.
Ранее в Грузии уже пытались принять закон об иноагентах, основу которого составлял переработанный закон США, но оппозиция решила этому помешать. По ее мнению, этот закон был скопирован с российского, что вызвало протесты. При этом, отмечает эксперт, критика в отношении закона исходила из того, что под него могут попасть в том числе и западные компании.
Поэтому теперь правительство приняло именно аналог FARA – более жесткий вариант, считает Микаэлян.
Принятие закона по американским лекалам лишит противников правящей партии аргументов в том, что он списан с российского закона по иноагентам, говорит завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Этот закон будет использоваться как основной в политике относительно иноагентов, а ранее принятые законы на эту тему могут быть изменены или вовсе отменены. «Как итог, закон, копирующий американский, является комфортным и выгодным для правящей партии, заканчивает эту кампанию по выстраиванию прозрачного политического поля», – считает эксперт.
В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Такое решение привело к массовым протестам в стране. 18 мая экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Подобный законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась продвинуть в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.