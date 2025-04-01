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Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

В 2023 году его принятие было отложено из-за протестов
Наталья Захарова
Глеб Мишутин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 г. «За» проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто. Пленарное заседание проходило в прямом эфире на сайте парламента.

17 февраля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пояснил, что FARA служит для предотвращения любых спекуляций в отношении «закона о прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в марте отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан экс-президентом Саломе Зурабишвили в конституционный суд.

Власти Грузии сознательно пошли на обострение политической ситуации в стране, приняв закон, аналогичный американскому FARA, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.

Ранее в Грузии уже пытались принять закон об иноагентах, основу которого составлял переработанный закон США, но оппозиция решила этому помешать. По ее мнению, этот закон был скопирован с российского, что вызвало протесты. При этом, отмечает эксперт, критика в отношении закона исходила из того, что под него могут попасть в том числе и западные компании.

Поэтому теперь правительство приняло именно аналог FARA – более жесткий вариант, считает Микаэлян.

Принятие закона по американским лекалам лишит противников правящей партии аргументов в том, что он списан с российского закона по иноагентам, говорит завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Этот закон будет использоваться как основной в политике относительно иноагентов, а ранее принятые законы на эту тему могут быть изменены или вовсе отменены. «Как итог, закон, копирующий американский, является комфортным и выгодным для правящей партии, заканчивает эту кампанию по выстраиванию прозрачного политического поля», – считает эксперт.

В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Такое решение привело к массовым протестам в стране. 18 мая экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Подобный законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась продвинуть в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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