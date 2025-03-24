Президент Грузии отозвал иск Зурабишвили против закона об иноагентах
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан экс-президентом Саломе Зурабишвили в конституционный суд. Об этом сообщает издание Ambebi ссылкой на пресс-службу президента страны.
В официальном заявлении уточняется, что данный закон направлен на обеспечение максимальной информированности граждан о характеристиках финансирования организаций, представляющих интересы иностранных государств. Поэтому Кавелашвили принял решение отказаться от судебного обращения.
4 марта стало известно о том, что парламент Грузии поддержал новый законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали «за» принятие инициативы, при этом против не было ни одного голоса. В правящей партии «Грузинская мечта» отмечали, что новый законопроект является почти точным аналогом американского закона об иноагентах Foreign Agents Registration Act (FARA) 1938 г.
В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Это решение тогда вызвало массовые протесты в стране. 18 мая Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламентарии смогли преодолеть его. После этого она пыталась обжаловать закон об иноагентах в конституционном суде.
С 14 декабря 2024 г. президентом Грузии был избран 53-летний Кавелашвили. О нем известно, что он бывший успешный футболист и экс-депутат. Кавелашвили был единственным депутатом, выдвинутым правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие. Президент избирался специальной коллегией, получив 224 голоса выборщиков из 225.