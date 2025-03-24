Президент Грузии отозвал иск Зурабишвили против закона об иноагентах

4 марта стало известно о том, что парламент Грузии поддержал новый законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали «за» принятие инициативы, при этом против не было ни одного голоса. В правящей партии «Грузинская мечта» отмечали, что новый законопроект является почти точным аналогом американского закона об иноагентах Foreign Agents Registration Act (FARA) 1938 г.