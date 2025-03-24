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Президент Грузии отозвал иск Зурабишвили против закона об иноагентах

Ведомости

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан экс-президентом Саломе Зурабишвили в конституционный суд. Об этом сообщает издание Ambebi ссылкой на пресс-службу президента страны.

В официальном заявлении уточняется, что данный закон направлен на обеспечение максимальной информированности граждан о характеристиках финансирования организаций, представляющих интересы иностранных государств. Поэтому Кавелашвили принял решение отказаться от судебного обращения.

4 марта стало известно о том, что парламент Грузии поддержал новый законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали «за» принятие инициативы, при этом против не было ни одного голоса. В правящей партии «Грузинская мечта» отмечали, что новый законопроект является почти точным аналогом американского закона об иноагентах Foreign Agents Registration Act (FARA) 1938 г.

В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Это решение тогда вызвало массовые протесты в стране. 18 мая Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламентарии смогли преодолеть его. После этого она пыталась обжаловать закон об иноагентах в конституционном суде.

С 14 декабря 2024 г. президентом Грузии был избран 53-летний Кавелашвили. О нем известно, что он бывший успешный футболист и экс-депутат. Кавелашвили был единственным депутатом, выдвинутым правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие. Президент избирался специальной коллегией, получив 224 голоса выборщиков из 225.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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