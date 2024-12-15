Что нужно знать о новом президенте Грузии Михаиле Кавелашвили

Через два года, в 2022 г., политик покинул «Грузинскую мечту», обвинив США вместе с другими депутатами в «обострении политического фона» и «искусственном создании революционного настроя» в Грузии. В марте 2024 г. вошел в главный комитет зарегистрованной тогда же партии «Сила народа» (входит в коалицию с «Грузинской мечтой») и занял пост политсекретаря. Незадолго до избрания президентом, в октябре, снова был избран депутатом парламента, а 27 ноября правящая партия выдвинула его своим кандидатом на пост номинального главы государства. Кавелашвили женат, у него четверо детей.