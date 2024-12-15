Что нужно знать о новом президенте Грузии Михаиле Кавелашвили

Что нужно знать о новом президенте Грузии Михаиле КавелашвилиСМИ напомнили об антизападных высказываниях бывшего футболиста
Президентом Грузии 14 декабря был избран 53-летний Михаил Кавелашвили – бывший успешный футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участие. Кавелашвили был избран специальной коллегией и получил 224 голоса выборщиков из 225. Действующий президент Саломе Зарубишвили заявила, комментируя избрание нового главы государства, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Ранее она также отказалась передавать пост своему преемнику после окончания полномочий. «Ведомости» рассказывают, чем известен Кавелашвили.
Биография нового президента
Кавелашвили родился 22 июля 1971 г. в Тбилиси. В 1989 г. поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, но ушел из вуза на втором курсе. Еще за год до поступления начал играть за «Динамо Тбилиси», где оставался вплоть до 1995 г.
В 1990-е гг. уехал из Грузии – он был одним из первых грузинских футболистов, покинувших страну и ставших легионерами в крупных клубах, рассказывает «РИА Новости». В последующие годы играл за владикавказский «Спартак-Аланию», «Манчестер Сити» (Великобритания), а в 1997 г. был передан в аренду в швейцарский «Грассхоппер». Перед завершением футбольной карьеры в середине 2000-х играл в швейцарском «Базеле».
В 2016-2020 гг. Кавелашвили был депутатом парламента Грузии 9-го созыва от блока «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Экс-футболист занимал пост председателя комитета по спорту и делам молодежи, в 2020 г. переизбирался и стал также членом комитета по процедурным вопросам и регламенту.
Через два года, в 2022 г., политик покинул «Грузинскую мечту», обвинив США вместе с другими депутатами в «обострении политического фона» и «искусственном создании революционного настроя» в Грузии. В марте 2024 г. вошел в главный комитет зарегистрованной тогда же партии «Сила народа» (входит в коалицию с «Грузинской мечтой») и занял пост политсекретаря. Незадолго до избрания президентом, в октябре, снова был избран депутатом парламента, а 27 ноября правящая партия выдвинула его своим кандидатом на пост номинального главы государства. Кавелашвили женат, у него четверо детей.
Из спорта в политику
Кавелашвили многого добился в спорте, и нет сомнений, что он будет успешен и в политике, заявил газете «Спорт-экспресс» Валерий Газзаев, который в 1995 г. привел владикавказскую «Аланию» к первому в истории титулу чемпиона России.
«Михаил начинал свой путь спортсмена в «Алании». Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Михаил – настоящий патриот своей страны и своего народа, интересы которого он всегда будет отстаивать», – сказал тренер.
Бывшие товарищи по команде «Манчестер Сити» описывают Кавелашвили как «тихого и скромного» человека, передает NY Times. «Он был милым, улыбчивым, воспитанным молодым парнем и таким счастливым, что оказался в Манчестере – никаких острых углов», – приводит газета слова нападающего Нилла Куинна.
«Пророссийский и против Запада»
Грузинский оппозиционный канал Mtavari приводит подборку материалов французских СМИ, где Кавелашвили предстает как человек пророссийских и антизападных взглядов.
Le Monde пишет, что экс-футболист известен своими «жестокими, оскорбительными и антизападными высказываниями». А издание Les echos реагирует на «нелегитимное избрание» Кавелашвили президентом статьей с заголовком «Парламент избирает антизападного президента во время проевропейских протестов».
Кавелашвили придерживается стойких антизападных взглядов, в публичных выступлениях он не раз заявлял, что западные спецслужбы стремятся втянуть Грузию в войну с Россией, писала также The Guardian. Новый грузинский президент – жесткий критик Запада, указывают также авторы статьи CNN. «Его предстоящее президентство, несомненно, усугубит разногласия между прокремлевскими силами и проевропейскими протестующими, многие из которых разбили лагерь в Тбилиси в течение последних 16 ночей после решения правительства прекратить переговоры о вступлении в ЕС», – говорится в материале.
Сам политик в связи со своим выдвижением заявил, что сделает все для «объединения грузинского общества, для наших национальных интересов, для объединения общества вокруг идеи идентичности и независимости Грузии».
«Наше общество в противостоянии, разжигается радикализация, поляризация, наши недружественные друзья помогают активизировать этот процесс, поэтому одной из главных целей и задач будет возвращение института президента в конституционные рамки», – сказал он.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 14 декабря назвал Михаила Кавелашвили первым ментально и психологически уравновешенным президентом страны за последние 20 лет.