Парламент Грузии поддержал новый законопроект об иноагентах

В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Решение депутатов привело к массовым протестам в Грузии. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Подобный законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась продвинуть в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.