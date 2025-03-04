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Парламент Грузии поддержал новый законопроект об иноагентах

«Грузинская мечта» называет инициативу дословным аналогом американского FARA
Максим Цуланов
Shakh Aivazov / AP Photo
Shakh Aivazov / AP Photo

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах. Это следует из трансляции пленарного заседания на сайте парламента.

За принятие инициативы проголосовали 84 депутата, голосов против нет.

Новый законопроект является почти точным аналогом американского закона об иноагентах Foreign Agents Registration Act (FARA) 1938 г., заявляли в правящей партии «Грузинская мечта». 17 февраля исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе пояснил, что FARA служит для предотвращения любых спекуляций в отношении «закона о прозрачности иностранного влияния».

4 марта парламент Грузии также принял в первом чтении законопроект о том, что участие неправительственных организаций в процессе принятия государственных решений, предусмотренное регламентом парламента страны, больше не будет обязательным. При этом общественные организации и НПО будут иметь право участвовать в обсуждении инициатив.

В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Решение депутатов привело к массовым протестам в Грузии. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Подобный законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась продвинуть в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.

Большинство мест в грузинском парламенте занимают депутаты фракции «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняет в связях с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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