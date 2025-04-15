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Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о теплом общении США с Россией

Ведомости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что американская администрация ведет более «теплые» переговоры с Россией, чем с Украиной, являются «абсурдом» и «непродуктивной риторикой». Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd.

Вэнс пояснил свою позицию тем, что сейчас США оказывают поддержку правительству Украины и усилиям страны на поле боя. Он считает, что при таких обстоятельствах абсурдно утверждать, что американская администрация «на стороне русских». Он также отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические «красные линии» для обеих сторон конфликта.

Ранее в интервью телеканалу CBS News в рамках программы «60 минут» Зеленский заявил, что США придерживаются «теплой тональности диалога» с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, у администрации страны отсутствует консолидированная позиция по поддержке Киева.

После выхода данного интервью президент США Дональд Трамп раскритиковал программу и потребовал лишить телеканал лицензии. Американский лидер также выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит CBS News максимальный штраф за «незаконное» поведение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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