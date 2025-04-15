Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о теплом общении США с Россией
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что американская администрация ведет более «теплые» переговоры с Россией, чем с Украиной, являются «абсурдом» и «непродуктивной риторикой». Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd.
Вэнс пояснил свою позицию тем, что сейчас США оказывают поддержку правительству Украины и усилиям страны на поле боя. Он считает, что при таких обстоятельствах абсурдно утверждать, что американская администрация «на стороне русских». Он также отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические «красные линии» для обеих сторон конфликта.
Ранее в интервью телеканалу CBS News в рамках программы «60 минут» Зеленский заявил, что США придерживаются «теплой тональности диалога» с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, у администрации страны отсутствует консолидированная позиция по поддержке Киева.
После выхода данного интервью президент США Дональд Трамп раскритиковал программу и потребовал лишить телеканал лицензии. Американский лидер также выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит CBS News максимальный штраф за «незаконное» поведение.