Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о теплом общении США с Россией

Вэнс пояснил свою позицию тем, что сейчас США оказывают поддержку правительству Украины и усилиям страны на поле боя. Он считает, что при таких обстоятельствах абсурдно утверждать, что американская администрация «на стороне русских». Он также отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические «красные линии» для обеих сторон конфликта.